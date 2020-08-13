Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu
|13 Ağustos 2020 10:15
|Yazdır
Tunceli'deki Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sırasında bir erkek cesedi bulundu.
Ovacık ilçesinden kent merkezine gelmekte olan bir otomobilin gece saatlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Venk mevkisi yakınlarında Munzur Çayı'na düşmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince sürücünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Geceden beri Munzur çayı ve çevresinde ekiplerce sürdürülen çalışmalar sonucu, kaza yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir erkek cesedine ulaşıldı.
Suda bulunan ceset, kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer cesedin çaya düşen aracın sürücüsüne ait olabileceğini belirterek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı
13 Ağustos 2020 11:15
|Tacizci antrenör, 3 kişiye daha taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı
13 Ağustos 2020 10:56
|Eşini öldürmek için cezaevinden kaçmıştı, Yozgat'ta yakalandı
13 Ağustos 2020 10:42
|Antalya'da ineğin sürüklediği kişi öldü
13 Ağustos 2020 10:06
|3'ü tapu çalışanı 7 kişiye rüşvetten gözaltı
13 Ağustos 2020 09:57
|Esenyurt'ta köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı
13 Ağustos 2020 09:50
|İstanbul'da bir restoran 10 gün içinde üçüncü kez kurşunlandı
13 Ağustos 2020 09:03
|Pınar Gültekin cinayetinde kilit isim konuştu: O kişi ben değilim
13 Ağustos 2020 09:01
|İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
13 Ağustos 2020 09:00
|Gurbetçi ailenin 'en pahalı' tatili
13 Ağustos 2020 08:59