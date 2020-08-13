TESK, EFT ve havale dolandırıcılığına karşı uyardı
|13 Ağustos 2020 10:22
|Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankacılık işlemlerindeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin, "EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." uyarısında bulundu.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bin bir türlü dolandırıcılık şekli olduğunu, son zamanlarda bunun çeşitli bankacılık işlemleriyle yapıldığını belirtti.
Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:
"EFT-havale işlemleriyle dolandırıcılık yaygınlaşmış durumda. Çeşitli yerlerde esnafımızın karşılaştığı ve araç satışlarında da sıklıkla yaşanan EFT dolandırıcılığına karşı oldukça dikkatli olunmalı. Satıştan sonra işlemi iptal ederek mağduriyet yaratan bu dolandırıcılara prim verilmemeli."
Palandöken, emniyet ekiplerinin bu konuda başarılı operasyonlar yürüttüğüne dikkati çekerek, "EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul Barosuna gece kulübü sorusu: Kim kullanıyor acil cevap ver
13 Ağustos 2020 07:05
|'Maliye'de kurum içi mülakatlarda adil olunmalı!'
11 Ağustos 2020 09:40
|Tüketici Hak Arama Derneğinden 'internet işlemleri' uyarısı
09 Ağustos 2020 15:42
|Türk Kızılay'dan Beyrut için 'Uzat elini' çağrısıyla yardım kampanyası
08 Ağustos 2020 10:35
|Baro parayı gece kulübünde yedi
08 Ağustos 2020 07:30
|Sağlık-Sen'den 'sağlıkta şiddet' raporu
07 Ağustos 2020 17:42
|Kadroya geçirilen taşeron işçilerin iş kolu düzenlemesiyle ilgili uyarı
07 Ağustos 2020 12:40
|Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformundan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
07 Ağustos 2020 10:48
|Talip Geylan: Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır
06 Ağustos 2020 23:04
|Ali Yalçın'dan özel okullar derneği başkanına tepki
06 Ağustos 2020 21:11