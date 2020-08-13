Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti

Memurlar.Net olarak, 08 Ağustos 2020 günü "İlanda Ders Verme Tecrübesi 'Tek Dersle' Sınırlandırılamaz" başlıklı yazımızda; Erciyes Üniversitesi tarafından verilen ilanda "Geleneksel Türk Sanatı ve Estetiği Dersi Verme Deneyimine Sahip Olmak" şartının ilanı kişiye özel hale getirdiğini, ilgili mevzuatı uyarınca belirli bir adayı tanımlayan özel şart konulamayacağını, "tek bir ders" üzerinden deneyim istenilmesinin yasal olmadığı gibi etik de olmadığını gündeme taşımıştık.

Bunun üzerine, ilgili üniversite tarafından 13 Ağustos 2020 tarihinde verilen düzeltme ilanı ile ders verme tecrübesinde tek ders sınırlandırılması kaldırılarak, yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimi olan herkesin başvurusuna imkan verilmiştir.

İŞTE DÜZELTME İLANI