Hükümlülere 3. uzatma yolu
|13 Ağustos 2020 10:38
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Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Adalet Bakanlığı'nca, salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile hükümlülerin bu izni üçüncü ve son kez ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde iki ay daha uzatılabilecek. Böylece, infaz düzenlemesinin geçici maddesi ile getirilen salgın izni 1 Aralık itibarıyla sona ermiş olacak.
BAKİYE CEZALARINI ÇEKECEKLER
Yeni bir salgın dalgası ile olağanüstü bir durum yaşanmaması, hükümetin de gerekli görerek, farklı bir düzenleme yapmaması halinde hükümlüler kalan cezalarını çekmek üzere 1 Aralık'ta geri dönecekler. Yeni infaz düzenlemesi kapsamında evde salgın izninde geçirilen süreler infazdan düşürülüyor. Salgın izni sürecinde cezasının infazını, evde izinde tamamlayan hükümlüler bir daha cezaevine geri dönmeyecekler. Bakiye cezası kalan hükümlüler ise 1 Aralık'ta cezaevine geri gelmiş olacaklar.
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