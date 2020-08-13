1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ameliyat olan gence evinde üniversite tercihi için rehberlik desteği verildi

Bursa'da burun ameliyatı geçirmesi nedeniyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takamadığından dışarı çıkamayan gence, belediyenin çalışması kapsamında tercih rehberlik hizmeti evinde sağlandı
 13 Ağustos 2020 10:14
Yazdır
Ameliyat olan gence evinde üniversite tercihi için rehberlik desteği verildi

Bursa'da burun ameliyatı geçirmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takamadığından dışarı çıkamayan gence, tercih rehberlik hizmeti uzmanlar tarafından evinde verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite adaylarının geleceklerini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla 17 ilçede kurulan Tercih Rehberlik Noktaları ve Gezici Tercih Tırı'yla gençlere rehberlik hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda çalışmaları sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinesindeki uzman ekipler, burnundan ameliyat olduğu için dışarıya çıkamayan ancak hizmetten yararlanmak isteyen 17 yaşındaki Yiğit Emir Sanura'yı evinde ziyaret etti.

"Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi" uzmanlarından Pırıl Kocabıyık, aldığı puana ve eğitim almak istediği alana göre Yiğit Emir'e tercih sıralamasında destek oldu.

Okul birincisi olarak mezun olduğunu belirten Yiğit Emir Sanura, burnundan ameliyat olduğunu, maske takamadığı için de sokağa çıkamadığını anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin Tercih Rehberlik Noktalarından yararlanmak istediğini belirten Sanura "Annem bu konuyla ilgili sosyal medyadaki haberin altına yorum yapıp gelemediğimizi yazmış. Sonra sağ olsunlar belediyeden bizi arayıp evimize kadar geldiler. Gerçekten çok önemli bir hizmet. Tercihlerim noktasında bana da çok yol gösterici oldu. Bu hizmeti verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tercih danışmanlık hizmetinden 3 bin 500'e yakın üniversiteli adayının yararlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
13 Ağustos 2020 11:32		 Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
13 Ağustos 2020 10:19
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
13 Ağustos 2020 06:30		 Aşıda seri üretim 2 hafta içinde başılyor
13 Ağustos 2020 06:10
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
13 Ağustos 2020 00:44		 Pandemi çocuklardaki korku ve kaygı düzeylerini de artırdı
12 Ağustos 2020 23:11
Dolandırıcıların en çok kullandığı bu yönteme dikkat!
12 Ağustos 2020 22:12		 Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetişirdi
12 Ağustos 2020 22:02
Ünlü YouTuber'a kepçe şoku! Lüks aracı pert oldu
12 Ağustos 2020 21:52		 Sağlık çalışanı hastayı ambulansa kadar kucağında taşıdı
12 Ağustos 2020 20:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:40 - 124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde hizmet süresi 40 saate çıkarıldı11:35 - 2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı11:32 - Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti11:25 - 'Hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz'11:24 - Adana'da FETÖ şüphelisi eski polise dava11:24 - Gram altın 456 lira seviyelerinde
11:21 - AYM, Zaman gazetesi yazarı Büşra Erdal'ın başvurusunu reddetti11:19 - İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı11:15 - Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı11:08 - Üniversite adaylarına 'hayal kırıklığına uğramamak için gerçekçi olun' uyarısı11:02 - Kamu ile özel sektör arasında 155,8 milyar dolarlık imza11:01 - Savunma sanayisinde 'yetenek havuzu' oluşturuldu
10:59 - İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu10:56 - Tacizci antrenör, 3 kişiye daha taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı10:45 - Belediye Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı10:45 - Dolar 7,32 TL'den işlem görüyor10:42 - Eşini öldürmek için cezaevinden kaçmıştı, Yozgat'ta yakalandı
10:38 - Hükümlülere 3. uzatma yolu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
İnce geri adım atmadı
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek
Veliler tedirgin: Çocuğumu okulda nasıl koruyacağım?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
paok 2
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
rusya'nın coronavirüs aşısını onaylaması 1
kombucha çayı 1
ons altın 1
masterchef barbaros 3
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
alpaslan öztürk 1
coronalı olduğunu söylemeyen düğün sahibi 3
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam