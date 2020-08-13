1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otobüs durağındaki dijital ekrana canlı bağlanarak, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu
 13 Ağustos 2020 10:45
Yazdır
Belediye Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otobüs durağında dijital ekrana canlı bağlantı yaparak, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Atay, Alaaddin Tepesi civarında yoğun olarak kullanılan bir otobüs durağındaki dijital ekran üzerinden canlı bağlantı yaptı.

Durakta bekleyen ve o civardan geçen vatandaşlara seslenen Atay, maske takmayan veya uygun şekilde kullanmayan vatandaşları uyardı.

Altay, koronavirüse karşı hep birlikte daha duyarlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk. Pandemi sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum." ifadelerini kulandı.

Altay'ı otobüs durağındaki ekranda gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken, uygulamayı beğendiklerini ve maske, sosyal mesafe kuralına uyacaklarını edeceklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde hizmet süresi 40 saate çıkarıldı
13 Ağustos 2020 11:40		 Hükümlülere 3. uzatma yolu
13 Ağustos 2020 10:38
Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti
13 Ağustos 2020 10:30		 Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin 'fahiş fiyat' düzenlemesi
13 Ağustos 2020 09:40
Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs yasağı!
13 Ağustos 2020 09:37		 TAV Passport'u olana İSPARK'lar ücretsiz
13 Ağustos 2020 08:06
'İstanbul'a uluslararası sağlık akreditasyonu
13 Ağustos 2020 07:39		 Veliler tedirgin: Çocuğumu okulda nasıl koruyacağım?
13 Ağustos 2020 07:10
Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor
12 Ağustos 2020 23:20		 Yeni sanat sezonu için sıkı Kovid-19 önlemleri alındı
12 Ağustos 2020 23:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:40 - 124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde hizmet süresi 40 saate çıkarıldı11:35 - 2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı11:32 - Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti11:25 - 'Hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz'11:24 - Adana'da FETÖ şüphelisi eski polise dava11:24 - Gram altın 456 lira seviyelerinde
11:21 - AYM, Zaman gazetesi yazarı Büşra Erdal'ın başvurusunu reddetti11:19 - İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı11:15 - Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı11:08 - Üniversite adaylarına 'hayal kırıklığına uğramamak için gerçekçi olun' uyarısı11:02 - Kamu ile özel sektör arasında 155,8 milyar dolarlık imza11:01 - Savunma sanayisinde 'yetenek havuzu' oluşturuldu
10:59 - İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu10:56 - Tacizci antrenör, 3 kişiye daha taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı10:45 - Belediye Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı10:45 - Dolar 7,32 TL'den işlem görüyor10:42 - Eşini öldürmek için cezaevinden kaçmıştı, Yozgat'ta yakalandı
10:38 - Hükümlülere 3. uzatma yolu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
İnce geri adım atmadı
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
Bakan Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek
Veliler tedirgin: Çocuğumu okulda nasıl koruyacağım?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 7
ömer erdoğan 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
alpaslan öztürk 1
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 2
kombucha çayı 1
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
ons altın 1
11.08.2020 istanbul'da yolcu otobüsünde yangın 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam