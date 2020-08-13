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İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre yüzde 66, bir önceki aya göre de yüzde 31 artış gösterdi - Pazar, 7 aylık dönemde 1 milyon 178 bin 81'e ulaştı - Online pazarda Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi- Satılan araçların yüzde 24'ünü 11 yaş ve üstü araçlar oluşturdu
 13 Ağustos 2020 11:19
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İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

- İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, temmuz sonu itibarıyla satışlar 1 milyonu aşarken, fiyatlar da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 32,2 arttı.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.

- İlk 7 ayda satışlar 1 milyonu aştı

Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi.

Bu yılın ilk yedi aylık döneminde (Ocak-Temmuz 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 20 yükseldi.

Geçen sene aynı dönemde 981 bin 881 adet satış gerçekleşmişti.

Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi.

- İlana çıkan araçların yüzde 65'i satıldı

Temmuzda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 artış ile 364 bin 724 adet olarak gerçekleşti.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 65'i satıldı.

Segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 87 bin 810 adetlik satış ve yüzde 43,7 pay ile Csegmenti oldu.

- Satışların yüzde 52'sini 5-10 yaş araçlar oluşturdu

Bu dönemde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 24'ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 52'sini 5-10 yaşındaki araçlar ve 24'ünü de 11 ve üstü yaşındaki araçlar oluşturdu.

- 50 bin liralık bir otomobil 66 bin lira oldu

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

İkinci el online pazarda temmuz ayında araç fiyatlarında hazirana göre yüzde 7,5, 2019'un aralık ayına kıyasla da ortalama yüzde 32,2 artış kaydedildi.

Böylece Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi.

Ayrıca sene başından itibaren en çok fiyat artışı yüzde 35,4 artış ile B segmentinde gerçekleşti.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.
Anadolu Ajansı
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