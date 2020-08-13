2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı.
|13 Ağustos 2020 11:52
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2020/1 KPSS tercih sonuçları bugün açıklandı.
Açıklanan tercih sonuçlarına göre 3 kadro boş kalmış durumda.
2020/1 KPSS tercihlerinde toplamda 2 bin 582 kontenjan yer almıştı.
İşte tercih sonuçlarına göre boş kalan kadrolar
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