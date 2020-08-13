1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de servisçilerden 'S Plaka' eylemi

İzmir'de bir grup servisçi, "S Plaka" için ihaleye çıkılacağı iddiaları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.
 13 Ağustos 2020 11:54
Yazdır
İzmir'de servisçilerden 'S Plaka' eylemi

Saat Kulesi önünde bir araya gelen servisçiler, slogan atarak Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, pandemi süreci nedeniyle 6 aydır çalışmadıklarını ve ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirtti.

Mert, okulların 21 Eylül'de açılması kararının da kendilerini olumsuz etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ihale esnaf için değildir, taşıma şirketleri içindir. Bu ihale, 3 bine yakın işsiz servisçi esnafının arasına en az bin kişinin daha katılması anlamına gelmektedir. Gelin bu sevdadan vazgeçin, sokak aralarında, evlerin önünde yatan binlerce servis aracını kendi gözlerinizle görün. Bu haklı mücadelemizi asla bırakmayacağız. Buradan esnaf ve emekçi dostu sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyor ve rica ediyoruz. Bizi bağlı bulunduğumuz meslek odalarından dinlemeyin. Bir kere olsun bizi bizden dinleyin ki oynanan oyunları, ihalenin iç yüzünü, amacını size anlatabilelim."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2,5 milyon liralık kefalete 'eş freni'
13 Ağustos 2020 11:45		 KARDEMİR'in yeni genel müdürü Necdet Utkanlar oldu
12 Ağustos 2020 14:43
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı
12 Ağustos 2020 10:11		 Dardanel fabrikasındaki karantina sona erdi
10 Ağustos 2020 17:08
4 bin projeye teşvik belgesi
09 Ağustos 2020 06:45		 Sinemalar 'mesafeli' açıldı
07 Ağustos 2020 21:06
AYD Başkanı: Birinci perde reklamdı, film yeni başlıyor
07 Ağustos 2020 10:36		 Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı
06 Ağustos 2020 11:22
Yerli üreticiyi koruma ithalatı azaltma hamlesi
06 Ağustos 2020 09:27		 Plajda kavga var
06 Ağustos 2020 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Macron'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak açıklamalar13:20 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı13:10 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı13:07 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı12:59 - AK Parti'ye 8 belediye başkanı törenle katıldı
12:50 - Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi12:48 - Türkiye'de 18 milyon kişi şehrindeki hava kalitesinden haberdar değil12:44 - Sivas'ta mezun olan üniversite öğrencileri diplomalarını evlerinde aldı12:34 - FETÖ'nün 'sivil imamları' son savunmaları için hakim karşısına çıkacak12:33 - Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı12:27 - Elinde hilti ile tarihi eser için kazı yaparken suçüstü yakalandı
12:24 - MEB, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşımlar konusunda uyardı12:19 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - 'Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak'12:08 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'gastronomi turizmi' mesajı12:03 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, egzersiz ve spor bilimleri uzmanları yetiştirecek
11:56 - Konya'da sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
İnce geri adım atmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına şiddet 2
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
rusya'dan bir günde 80 uçak yolcu gelmesi 2
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 2
rusya'nın coronavirüs aşısını onaylaması 1
gram altın 7
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 1
Atlardan antikor üretimi 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam