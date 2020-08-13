Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'gastronomi turizmi' mesajı
|13 Ağustos 2020 12:08
|Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zengin Türk mutfağı, yeni oluşturulacak gastronomi rotalarıyla turizme ivme kazandıracak ve markaların tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.
Gastronomi Turizmi Derneği'nin (GTD) açıklamasına göre, GTD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe ve beraberindeki heyet, Bakan Ersoy'u ziyaret etti.
Ziyarette, 2021 yılı planlamaları için görüş alışverişinde bulunuldu ve Türkiye'nin gastronomi haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi kararlaştırıldı.
Açıklamada, Bakan Ersoy'un gastronomi turizmine yönelik, "Zengin Türk mutfağının yeni oluşturulacak gastronomi rotalarıyla turizme ivme kazandıracağı ve markaların tanıtımı konusuna çok büyük katkı sağlayacağı" şeklindeki değerlendirmesi de yer aldı.
Bakan Ersoy'a bazı hediyelerin takdim edildiği ziyarette, GTD Başkan Yardımcısı Koraltan Saygın, GTD Genel Sekreteri Levent Eren, GTD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Dinler, GTD Kahramanmaraş Başkanı Sami Kervancıoğlu, GTD Bilim Kurulu üyeleri Efsun Dindar ve Nur Undey, GTD Trabzon Başkanı ve Çevre Doğa Komitesi üyesi Ahmet Sait Tütünci, Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) Başkanı Salih Güney de hazır bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kamu ile özel sektör arasında 155,8 milyar dolarlık imza
13 Ağustos 2020 11:02
|Savunma sanayisinde 'yetenek havuzu' oluşturuldu
13 Ağustos 2020 11:01
|Gazda Türkiye'nin eli kuvvetli
13 Ağustos 2020 09:28
|Türkiye dünya havacılık kalite süreçlerine dahil oldu
12 Ağustos 2020 22:36
|TEI'den Türkiye'yi uçuracak motorlar
12 Ağustos 2020 22:35
|Kovid-19 pandemisi bisiklet sektörü için fırsat oldu
12 Ağustos 2020 21:40
|Ruslar tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandı
12 Ağustos 2020 20:10
|'Koca Piri Reis' gaz hidrat kaynaklarını araştıracak
12 Ağustos 2020 20:03
|KARDEMİR 2020'nin ilk yarı yılında 167,8 milyon zarar etti
12 Ağustos 2020 19:54
|ASELSAN 'Capital 500' listesinde 7 basamak birden yükseldi
12 Ağustos 2020 12:35