Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'gastronomi turizmi' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zengin Türk mutfağı, yeni oluşturulacak gastronomi rotalarıyla turizme ivme kazandıracak ve markaların tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Gastronomi Turizmi Derneği'nin (GTD) açıklamasına göre, GTD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe ve beraberindeki heyet, Bakan Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyarette, 2021 yılı planlamaları için görüş alışverişinde bulunuldu ve Türkiye'nin gastronomi haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, Bakan Ersoy'un gastronomi turizmine yönelik, "Zengin Türk mutfağının yeni oluşturulacak gastronomi rotalarıyla turizme ivme kazandıracağı ve markaların tanıtımı konusuna çok büyük katkı sağlayacağı" şeklindeki değerlendirmesi de yer aldı.

Bakan Ersoy'a bazı hediyelerin takdim edildiği ziyarette, GTD Başkan Yardımcısı Koraltan Saygın, GTD Genel Sekreteri Levent Eren, GTD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Dinler, GTD Kahramanmaraş Başkanı Sami Kervancıoğlu, GTD Bilim Kurulu üyeleri Efsun Dindar ve Nur Undey, GTD Trabzon Başkanı ve Çevre Doğa Komitesi üyesi Ahmet Sait Tütünci, Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) Başkanı Salih Güney de hazır bulundu.