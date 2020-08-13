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'Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak'

Bakan Karaismailoğlu: Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin marka projelerinden biri olacak, Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak
 13 Ağustos 2020 12:10
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'Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin marka projelerinden biri olacağını ve Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün planlanandan daha erken açılmasını sağlayacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülke ekonomisine, istihdamına ve millete sağlayacağı katkı ile simgelerin köprüsü olacağını belirten Karaismailoğlu, "Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin marka projelerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesiminde yüzde 62,5'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını aktararak, projenin tamamlanmasıyla toplam yıllık zaman tasarruf tutarının 465 milyon lirayı, akaryakıt tasarruf tutarının da 102 milyon lirayı bulacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız projemiz ile zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacak." açıklamasında bulundu.

- Türkiye'nin öncülük ettiği "Orta Koridor" girişiminin bir parçası olacak

Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesi doğrultusunda hayata geçirilen yatırımın en önemli ayağı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilklerin projesi olduğuna işaret den Karaismailoğlu, 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olacağını belirtti.

Karaismailoğlu, projenin, tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" kapsamında Türkiye'nin öncülük ettiği "Orta Koridor" girişiminin bir parçası olacağını vurgulayarak, "Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacağını" kaydetti.

Projenin hizmete girmesiyle İstanbul'un Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünün hafifleyeceğine de değinen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Proje tamamlandığında ulusal ve uluslararası turizme de büyük katkılar sağlayacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak. Avrupa ülkeleri, Balkanlar, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de artacak."

- "1 saatlik seyahat süresi 6 dakikaya inecek"

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saati bulan Çanakkale Boğazı'ndaki seyahat süresinin 6 dakikaya kadar ineceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Proje, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına da imkan sunacak. Tüm bu görkemi ile dünyanın gözünü diktiği köprü inşaatını yaparken, tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. İnanıyorum ki, 2023'te açılması planlanan bu köprüyü kesintisiz sürdürdüğümüz çalışma tempomuz ile 18 Mart 2022'de milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı
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