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Elinde hilti ile tarihi eser için kazı yaparken suçüstü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
|13 Ağustos 2020 12:27
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Doğancık köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlendiği operasyonda, söz konusu bölgede 5 şüpheliyi, 1 jeneratör, 1 hilti ve kazı malzemesiyle suçüstü yakaladı.
Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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