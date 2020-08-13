Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|13 Ağustos 2020 12:33
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