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Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı

Bayburt'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 13 Ağustos 2020 12:33
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Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında Örence köyünde karantina kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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