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FETÖ'nün 'sivil imamları' son savunmaları için hakim karşısına çıkacak

Darbe girişimini sevk ve idare eden sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, savcılığın esasa ilişkin mütalaasına karşı son kez savunma yapacak- Sivil imamların 2'şer celse savunma yapması planlandı
 13 Ağustos 2020 12:34
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FETÖ'nün 'sivil imamları' son savunmaları için hakim karşısına çıkacak

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada sivil imamlar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş son kez hakim karşısına çıkacak.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından darbe girişimini sevk ve idare eden sivil imamlar, darbenin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine kaçarken tarlada yakalanıp, adalet önüne çıkarıldı.

İlk savunmasını 2 Ağustos 2017'de yapan Kemal Batmaz, Akıncı Üssü'ndeki görüntülere rağmen, diğer sivil sanık Harun Biniş ile tarla bakmak için sözleştiklerini belirterek, "Ben Ankara'yı bilmiyorum. O yer gösterecek, ben de piyasa araştırması yapıp yardımcı olacaktım." dedi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Sizce 15 Temmuz emlak bakmak için uygun bir gün mü?" sorusuna karşılık Batmaz, Harun Biniş'e söz verdiği için gitmek durumunda kaldığını söyledi. Batmaz, "Evet, hayatın olağan akışına uygun değil ama söz vermiş olmam nedeniyle gittim." ifadesini kullandı.

Mahkemede, Akıncı Üssü ile Atatürk Havalimanı görüntüleri izletilen Batmaz, 143. Filo'daki kişinin kendisi olmadığını, Atatürk Havalimanındaki görüntülerin ise kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine görüntüler ile Batmaz'ın değişik açılardan çekilen fotoğraflarının karşılaştırılması sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu ekrana yansıtılarak, Akıncı Hava Üssü'ndeki görüntülerin kendisine ait olduğu yönünde "kesin tanımlama" raporu verildiği belirtildi.

Batmaz'ın faaliyetleri, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim'in baş selamı vermesi, Batmaz'ın yapılanmadaki konumunu göz önüne serdi.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde vurulacak hedeflerin belirlenmesi ve bu yerlerin bombalanması yönünde diğer sivil imamlarla birlikte FETÖ'cü askerlere emirler veren Batmaz'ın son savunmasını yarın ve 17 Ağustos'taki celselerde yapması planlandı.

- Hakan Çiçek

Örgütün sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek de 3 Ağustos 2017'de ilk kez hakim karşısına çıktı. FETÖ'nün "kurmay subaylar abisi" olarak örgütün tepe yöneticilerinden aldığı talimatları kurmay subaylara ilettiği belirtilen Çiçek, mahkemede kapatılan Anafartalar Kolejinin sahibi olduğunu anlattı.

Çiçek, 16 Temmuz sabahı saat 08.00-08.30'dan itibaren 2-2,5 saat tarlada yürüyerek bir köye ulaşmaya çalıştığını, yürüyüşü sırasında içinde 23 bin 800 dolar olan bir çanta bulduğunu öne sürdü. Yürürken jandarma aracı gördüğünü, ona yöneldiğini ve gözaltına alındığını bildiren Çiçek, jandarma karakolunda işleri ve okul sahibi olmasından dolayı kendisinden şüphelenildiğini ifade etti.

Kendisini 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne davet eden Albay Ahmet Özçetin ile Anafartalar Kolejinin Çankaya Yıldız'daki şubesinde olaydan 2 gün önce tanıştığını öne süren Çiçek, "Yeni öğrenciler bulabilmek için Özçetin'den yardım istedim. Cuma günü Akıncı Üssü'nde sosyal etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bizzat katılmak istediğimi söyledim. Nasıl geleceğimi tarif etti." ifadelerini kullandı.

Çiçek, örgüte bağlı FEM Dershanesinin Altunizade şubesinde kantin işlettiğinin SGK kayıtlarıyla tespit edildiği hatırlatılarak, burada örgütün elebaşı Fetullah Gülen'i görüp görmediğinin sorulması üzerine, "Ben kantinciyim. Orada o şahsı hiç görmedim." dedi. "Gülen'in, sizin kantin işlettiğiniz yerde yaşadığını biliyor muydunuz?" sorusuna karşılık Çiçek, örgütün elebaşının kantin işlettiği yere gelip gittiğinin konuşulduğunu ancak bu kişiyi canlı olarak hiç görmediğini öne sürdü.

Çiçek'in 24-25 Ağustos'ta esasa ilişkin savunma yapması bekleniyor.

- Nurettin Oruç

FETÖ'nün sivil imamı Nurettin Oruç da 3 Ağustos 2017'de ilk kez mahkemede savunma yaptı. Oruç da savunmasında iddiaları reddetti.

Akıncı'nın bulunduğu Kazan ilçesinde çekmeyi planladıkları hayvancılık, hayvan kesimi ve törenlerde hayvan etlerinin pişirilmesine ilişkin belgeselden bahseden Oruç, "Kazan da Ankara'ya çok yakın, hayvancılığı gelişmiş, dolayısıyla bunu şey yapalım istedik. Daha önce Cumhuriyet Lokantası vardı Kazan yolu üzerinde, proje oradan çıkmıştı." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, Oruç'a, "16 Temmuz sabahı evinizden çıkıyorsunuz. Bu haberleri de izlemişsiniz. Böyle riskli bir işe neden kalkışıyorsunuz? Neden Akıncı'ya gidiyorsunuz?" diye sordu. Nurettin Oruç, bu soruya, "Benim meslektaşlarım zaten gece boyunca orada çekim yapıyorlardı. Bu mesleğe sahip biri olarak gitmem anormal değil." karşılığını verdi.

Kazan'a giderken yanına film çekimiyle ilgili herhangi bir teçhizat alıp almadığı sorulan Oruç, yanında bir teçhizat bulunmadığını söyledi.

Akıncı Üssü'nde bulunduğuna ilişkin iddianamede yer verilen fotoğrafa ilişkin Oruç, "O fotoğraftaki ben değilim diye düşünüyorum. Bu tür şeyleri montaj yapmak çok zor değil. Akıncılar'da olmadığını söyleyenlerin görüntüleri var, olanların görüntüleri yok." değerlendirmesini paylaştı.

Telefonunun o gün yanında olup olmadığı sorusu üzerine ise Oruç, "Yok, telefonum yoktu. Yanımda değildi. Evde unutmuşum." dedi.

Mahkeme Başkanı Giray'ın "Neden telefonunu yanına almadın? Belgesel çekeceğin insanlarla nasıl irtibat kuracaktın? O gün yaşananlardan haberin var. Başına bir şey gelse telefona ihtiyacın olacağını düşünmedin mi?" sorusuna sanık Oruç, "Ben çok telefon kullanan biri değilim. Bu nedenle telefonumu genelde unuturum." diye cevap verdi.

Akıncı Üssü 143. Filo'daki görüntü ve fotoğrafları gösterilen Oruç, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. Oruç, "Koridordaki bana kısmen benziyor ama ben değilim. Kabul etmiyorum. Ben orada değilim." şeklinde konuştu.

Sanık sivil imam Oruç'un 20-21 Ağustos'ta son savunmasını yapması bekleniyor.

- Harun Biniş

FETÖ'nün sivil imamlarından Harun Biniş de 9 Temmuz 2018'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını iddia eden Biniş, soruşturma aşamasında kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilen fotoğrafın "montaj" olduğunu ileri sürdü.

Ankara Çayyolu'nda bulunan villada darbe toplantılarına katıldığını belirten ve itirafçı olan eski albay Hakan Bıyık'ın soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde kendisini söz konusu villada gördüğüne ilişkin beyanı bulunmadığını belirten Biniş, Bıyık'ın yargılama aşamasında verdiği beyanlarda kendisini darbe toplantılarında gördüğünü ifade ettiğini ancak iddianın doğru olmadığını öne sürdü.

Elektrik ve elektronik alanında eğitim aldığını anlatan Biniş, darbenin girişiminin planlanmasında rolü bulunduğu suçlamasına yönelik, "Ben darbe planlamış olsaydım güç kullanımı yerine daha teknolojik sistemler üzerine planlama yapardım." diye konuştu.

Biniş'in 18-19 Ağustos'a esasa ilişkin son savunmasını yapması bekleniyor.

- Mütalaadan

Davanın 21 Ocak 2019'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, darbenin yöneticisi olan sivil imamlar Batmaz, Oruç, Çiçek ve Biniş'in "anayasal düzeni ihlal", "cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.
Anadolu Ajansı
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