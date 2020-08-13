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Sivas'ta mezun olan üniversite öğrencileri diplomalarını evlerinde aldı

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi mezunu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında diplomalarını evlerinde aldı
 13 Ağustos 2020 12:44
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Sivas'ta mezun olan üniversite öğrencileri diplomalarını evlerinde aldı

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın talimatıyla, talep eden bazı öğrencilerin diplomaları evlerinde verildi.

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden birincilikle mezun olan Büşra Gülbil ile bölümü ikincilikle bitiren İpek Seray Akay'ın diploma ve başarı belgelerini, bölüm başkanı Prof. Dr. Recep Toparlı ile öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yekbaş evlerinde verdi.

Mezun öğrencilerin mutluluklarına ortak olan aileleri de Yıldız'a ve akademisyenlere teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülbil, bölümden çok fazla donanım sahibi olarak mezun olduğunu belirterek, "En iyi şekilde eğitim alarak mezun oluyoruz. Hocalarımızın o engin birikiminden faydalanarak ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk dili alanında çalışan bir akademisyen olmayı hedeflediğini aktaran Gülbil, "Edebiyata bir şeyler kazandırmış, bir şeyler katmış biri olarak anılmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

İpek Seray Akay ise kaliteli eğitim aldıklarını vurgulayarak, "Hocalarımızın çok katkısı oldu. Her biri alanında başarılı hocalarımızdı. Onların sayesinde kendimi bir nebze geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden de çok mutluyum. Tarif edilmez bir güzellik." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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