1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sıkı topuz' kellik sebebi

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu:- "Yanlış saç toplama stilleri nedeniyle saçların yanlarında seyrelme görüyoruz. Hatta bazen saçların gerdirilmesinden dolayı burada ciddi bir kellik görebiliyoruz"- "Saçları kopmayacak kadar çekerek bağlama yapılmalı. Saçlar çekilerek gözler çekik gösterilmek isteniyor ancak o kopan teller birkaç kopmadan sonra geri gelmiyor"
 13 Ağustos 2020 12:59
Yazdır
'Sıkı topuz' kellik sebebi

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, yanlış saç toplama stillerinin kadınlarda kelliğe neden olabileceğini belirtti.

Dermatolog Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saç dökülmesin son dönemlerde daha çok erkeklerle gündeme geldiğini ancak kadınlarda da saç dökülmesinin erkeklerle benzer olduğunu söyledi.

"Erkek tipi" saç dökülmesinin kadınlarda da görüldüğünü anlatan Karaoğlu, "Erkeklerde bunu hastalık olarak kabul etmiyoruz, bu daha çok genetik ve yapısal özellikleriyle ilgili. Ancak kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi olduğunda mutlaka tedavi yoluna gidiyoruz." dedi.

Saç dökülmesinin değişik sebepleri olduğuna dikkati çeken Karaoğlu, saç kılı ve saçlı derideki hastalıkların yanı sıra birtakım davranışsal nedenlerin de dökülmeyi etkilediğini dile getirdi.

Karaoğlu, saç toplama stillerinin de saç dökülmesinde etkili olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hasta saç dökülmesi şikayetiyle geldiğinde biz öncelikle saç ne zaman ve nasıl dökülüyor, taramayla mı dökülüyor bunları öğreniyoruz. Çünkü günde yaklaşık 80-110 tel saç dökülmesini normal kabul ediyoruz. Bunun fazlasında dökülme varsa mutlaka hastanın tetkik edilmesi gerekiyor. Kansızlık, D vitamini ve B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği, biotin eksikliği, tiroit hastalığı, hormonal bozukluğu var mı bunlara bakıyoruz. Muayene mutlaka bize az çok fikir veriyor. Çünkü bazen para şeklinde dökülmeler geliyor, yuvarlak kel alanlar. Bunlar halk arasında saç kıran diye bilinen hastalık. Bazen hastanın farkında olmadan eliyle saçıyla oynayarak kopara kopara meydana getirdiği dökülmeler var. Yanlış saç toplama stilleri nedeniyle saçların yanlarında seyrelme görüyoruz. Hatta bazen saçların gerdirilmesinden dolayı burada ciddi bir kellik görebiliyoruz."

- Saç stiline bağlı dökülmeler artıyor

Karaoğlu, son yıllarda "Traksiyon alopesisi' olarak bilinen saçların aşırı çekilmesiyle yapılan saç bağlama modellerinden kaynaklanan saç dökülmesinin çok görüldüğünü aktardı.

"Tepeden sıkı topuz yapmak bu tarz dökülmeyi tetikliyor." diyen Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu topuz evde genellikle açılmıyor. 2-3 gün bu topuzun bozulmadığı oluyor. Yanlardan saçın çekilmesi saçın terbiye edilmesi gibi algılanıyor. Saç zamanla çekilen yerlerden kopuyor ve kopanlar yeniden çıkmıyor. Saç sürekli yarım santimetre, 1-2 santimetre geriye gidiyor. Öyle saçlar var ki 4-5 santimetre açılmış, kellik gelişmiş. Saç ve kaş kılının bir özelliği var, bunlar dökülürse yerine yenisi gelmiyor. Halk arasında buna küsme deniliyor. Traksiyon alopesisi dediğimiz türdeki dökülmede saçlar maalesef tekrar yerine gelmiyor."

Karaoğlu, saçların gerdirilmeden ve sıkılmadan topuz yapılması gerektiğine değinerek, "Saçları kopmayacak kadar çekerek bağlama yapılmalı. Saçlar çekilerek, gözler çekik gösterilmek isteniyor ancak o kopan teller birkaç kopmadan sonra geri gelmiyor. Vücut, 'bu bölgede saç istenmiyor' şeklinde algılıyor. Burada yedek saç folikülü yok. Bacak kılının yedek folikülü var ancak burada yedek kıl folikülü olmadığı için çok fazla küsüyor ve yeniden kıl şeklinde gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ateş ölçüp dezenfektan sıkan, maske veren robot geliştirdiler
12 Ağustos 2020 11:23		 Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
12 Ağustos 2020 10:01
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
11 Ağustos 2020 10:14		 Hamileyken esrar kullanımı bebekte otizm riskini artırıyor
11 Ağustos 2020 08:45
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısı kesinlikle artacak
10 Ağustos 2020 09:22		 Koronavirüse karşı 5 aşamalı plan: Yasak şart
07 Ağustos 2020 10:36
Koronavirüs yüzünden ölümden dönen Dr. Köse: Salgın böyle bitmez!
06 Ağustos 2020 11:38		 Başhekim isyan etti : Korona yoruldu siz yorulmadınız
06 Ağustos 2020 09:10
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
06 Ağustos 2020 08:21		 En zor karar okulların açılması
05 Ağustos 2020 09:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi15:09 - Bu okulda dünyanın 37 bölgesinden toprak numuneleri var15:06 - Eylem hazırlığındaki DAEŞ üyesi Bursa'da yakalandı15:02 - Ankara'da cenaze namazlarıyla ilgili yeni uygulama15:00 - Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi14:59 - Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
14:57 - Türkiye'de bir ilk: Konya'da koronavirüse canlı takipli önlem14:49 - Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak14:45 - Babasının okutmadığı Mihriban dedesinin yardımıyla okuyacak14:43 - Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı14:39 - Dünyanın en büyük listesinde tek Türk şirketi14:34 - Hatay Valisinden hayvan barınağındaki ölüm iddialarına açıklama
14:30 - Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı14:23 - Vaka sayısı 31'e yükselen ilçede kaymakam uyardı14:19 - Erciyes'te 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler14:16 - Mali haklar geriye dönük olarak hangi tarihe kadar istenebilir?14:08 - Üç diploma sahibi üniversite mezunundan 'umut ışığı' olan tabela
14:03 - İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
İnce geri adım atmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aile içinde teması kesin 1
coronalı olduğunu söylemeyen düğün sahibi 1
şiddetli geçimsizlik 3
Atlardan antikor üretimi 1
rusya'nın coronavirüs aşısını onaylaması 1
dar gelirli insanların neyine altının kaç tl olduğu 3
eren bülbül 5
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
kayhan özekin 2
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam