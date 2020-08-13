AK Parti'ye 8 belediye başkanı törenle katıldı
|13 Ağustos 2020 12:59
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 4 ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.
AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.
AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:
"Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut
Saadet Partisinden seçilen Ramazan Yakut'un 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:
Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş
Demokrat Partiden seçilen Ramazan Yakut'un 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:
Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk
Demokrat Partinden seçilen Nurettin Ötürk'ün 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:
Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren
HDP'den seçilen Ayhan Eren'in 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:
Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut
HDP'den seçilen Fırat Karabulut'un 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:
Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı
Büyük Birlik Partisinden seçilen Necmettin Taşçı'nın 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:
Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide
Büyük Birlik Partisinden seçilen Muammer Yiğide'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:
Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu"
Bağımsız seçilen Mehmet Nuhoğlu'nun 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:
31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.
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