1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'ye 8 belediye başkanı törenle katıldı

31 Mart 2019 yerel seçimleriminden sonra 31 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'li belediye sayısı 794 oldu
 13 Ağustos 2020 12:59
Yazdır

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 4 ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.

AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:

"Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut

Saadet Partisinden seçilen Ramazan Yakut'un 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:

Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş

Demokrat Partiden seçilen Ramazan Yakut'un 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:

Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk

Demokrat Partinden seçilen Nurettin Ötürk'ün 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:

Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren

HDP'den seçilen Ayhan Eren'in 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:

Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut

HDP'den seçilen Fırat Karabulut'un 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:

Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı

Büyük Birlik Partisinden seçilen Necmettin Taşçı'nın 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:

Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide

Büyük Birlik Partisinden seçilen Muammer Yiğide'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:

Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu"

Bağımsız seçilen Mehmet Nuhoğlu'nun 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları:

31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı
13 Ağustos 2020 13:10		 'Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak'
13 Ağustos 2020 12:10
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
13 Ağustos 2020 11:52		 Erdoğan: Toplu yerlerdeki eğlencelere ara verelim
13 Ağustos 2020 11:25
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
13 Ağustos 2020 10:59		 Emekli Tümamiral Yaycı: Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan'a ait değil
13 Ağustos 2020 09:31
CHP: İstanbul Sözleşmesi tartışılamaz
13 Ağustos 2020 08:15		 İnce geri adım atmadı
13 Ağustos 2020 07:29
Erdoğan, liderlerin hayallerini gerçekleştirdi
13 Ağustos 2020 07:25		 Yunanistan korsan anlaşmanın hesabını verecek
13 Ağustos 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Macron'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak açıklamalar13:20 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı13:10 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı13:07 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı12:59 - AK Parti'ye 8 belediye başkanı törenle katıldı
12:50 - Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi12:48 - Türkiye'de 18 milyon kişi şehrindeki hava kalitesinden haberdar değil12:44 - Sivas'ta mezun olan üniversite öğrencileri diplomalarını evlerinde aldı12:34 - FETÖ'nün 'sivil imamları' son savunmaları için hakim karşısına çıkacak12:33 - Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı12:27 - Elinde hilti ile tarihi eser için kazı yaparken suçüstü yakalandı
12:24 - MEB, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşımlar konusunda uyardı12:19 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - 'Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak'12:08 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'gastronomi turizmi' mesajı12:03 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, egzersiz ve spor bilimleri uzmanları yetiştirecek
11:56 - Konya'da sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
İnce geri adım atmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kombucha çayı 1
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 1
kadına şiddet 2
cenk tosun 1
Jose ernesto sosa 1
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 1
danilo zanna 3
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 1
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
ömer erdoğan 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam