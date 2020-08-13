1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullandıkları için ceza yazılan baba ve oğlu, Dicle Elektrik hizmet binasını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlardan biri tutuklandı.
 13 Ağustos 2020 13:12
Yazdır

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullandıkları için ceza yazılan baba ve oğlu, Dicle Elektrik hizmet binasını kurşun yağmuruna tuttu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlardan biri tutuklandı.

Daha önce kaçak elektrik kullandıkları için haklarında işlem yapılan Cemal Ö. ve oğlu Murat Ö. Dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Dicle Elektrik Nusaybin İşletme Şefliği hizmet binasına gelerek ilçe yöneticisiyle görüşmek istedi.

Baba ve oğlu, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine bir süre bina önünde beklemeye başladı. İlçe yöneticisinin binaya geldiğini gören Murat Ö., arabada sakladığı pompalı tüfeği alarak ateş açtı. Özel güvenlik görevlilerinin anında müdahalesi sayesinde saldırıda yaralanan olmazken, saldırganlar polisin kısa süren takibiyle yakalandı. Saldırı anı, şirketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen zanlıların daha önce oturdukları evde kaçak elektrik kullandıklarının tespit edildiği, bu nedenle haklarında işlem yapılarak ceza kesildiği ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren Murat Ö. tutuklanırken saldırı sırasında yanında bulunan babası Cemal Ö. ise serbest bırakıldı.

Bölgenin elektrik dağıtım hizmetini yerine getiren Dicle Elektrik'ten edinilen bilgiye göre, bölge genelinde kaçak kullanım özellikle yaz aylarında serinlemek için kullanılan klimalar nedeniyle artış gösteriyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Ağustos 2020 12:50		 Elinde hilti ile tarihi eser için kazı yaparken suçüstü yakalandı
13 Ağustos 2020 12:27
Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı
13 Ağustos 2020 11:15		 Tacizci antrenör, 3 kişiye daha taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı
13 Ağustos 2020 10:56
Eşini öldürmek için cezaevinden kaçmıştı, Yozgat'ta yakalandı
13 Ağustos 2020 10:42		 Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu
13 Ağustos 2020 10:15
Antalya'da ineğin sürüklediği kişi öldü
13 Ağustos 2020 10:06		 3'ü tapu çalışanı 7 kişiye rüşvetten gözaltı
13 Ağustos 2020 09:57
Esenyurt'ta köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı
13 Ağustos 2020 09:50		 İstanbul'da bir restoran 10 gün içinde üçüncü kez kurşunlandı
13 Ağustos 2020 09:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve bir fırkateyn gönderiyor13:20 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı13:10 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı13:07 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı12:59 - AK Parti'ye 8 belediye başkanı törenle katıldı
12:50 - Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi12:48 - Türkiye'de 18 milyon kişi şehrindeki hava kalitesinden haberdar değil12:44 - Sivas'ta mezun olan üniversite öğrencileri diplomalarını evlerinde aldı12:34 - FETÖ'nün 'sivil imamları' son savunmaları için hakim karşısına çıkacak12:33 - Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı12:27 - Elinde hilti ile tarihi eser için kazı yaparken suçüstü yakalandı
12:24 - MEB, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşımlar konusunda uyardı12:19 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - 'Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak'12:08 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'gastronomi turizmi' mesajı12:03 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, egzersiz ve spor bilimleri uzmanları yetiştirecek
11:56 - Konya'da sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
İnce geri adım atmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 1
11.08.2020 istanbul'da yolcu otobüsünde yangın 1
ömer erdoğan 1
Atlardan antikor üretimi 1
şiddetli geçimsizlik 3
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
kombucha çayı 1
danilo zanna 3
kadına şiddet 2
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam