Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|13 Ağustos 2020 13:20
|Yazdır
Günün ilk yarısında dalgalı bir BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,33 puan artarak 1.115,51 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,95 ile KOBİ Sanayi oldu.
Güne yükselişle başlayan ve analisterin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 puanı aşarak 1.125,92'ye kadar çıkan BIST 100 endeksi, 1115 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, BIST 100 endeksinin dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıdığını aktardı.
Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs aşısına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını ifade eden analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün ortası döviz fiyatları
13 Ağustos 2020 12:19
|Gram altın 456 lira seviyelerinde
13 Ağustos 2020 11:24
|Borsa, güne yükselişle başladı
13 Ağustos 2020 10:02
|Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
13 Ağustos 2020 08:52
|Altın bazlı yatırım fonlarından son üç gündür çıkış yaşanıyor
12 Ağustos 2020 21:38
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
12 Ağustos 2020 18:20
|Dolar günü yükselişle kapattı
12 Ağustos 2020 17:22
|Altının gramı 454,50 liraya geriledi
12 Ağustos 2020 16:38
|Altın fiyatları için yeni tahmin!
12 Ağustos 2020 14:41
|'Gram altındaki sert düşüşün nedeni, aşı değil'
12 Ağustos 2020 07:49