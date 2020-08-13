Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve bir fırkateyn gönderiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Akdeniz'de Navtex ilan etmesinin yeni bir gerilim dalgasını tetiklediğini belirtti
|13 Ağustos 2020 13:28
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Macron, Twitter'den yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'dan müttefiki olan ülkelerle barışçıl diyaloga başlaması gerektiğini belirterek, "Doğu Akdeniz'deki durum endişe uyandırıyor. Türkiye'nin tek taraflı sondaj kararı yeni gerilim dalgasına yol açtı. Türkiye, komşu ve NATO müttefiki ülkeler arasında barışçıl diyaloga geçmek için bu tür kararlara son vermeli" ifadesini kullandı.
Macron ayrıca "uluslararası hukuka uyulması gerektiğini göstermek" amacıyla Fransa'nın Akdeniz'deki askeri varlığını geçici olarak genişletme kararı aldıklarını belirtti.
, , .Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2020
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