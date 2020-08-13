1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi

Konya'da yaşayan bir vatandaş, hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden izinsiz geçtiği gerekçesiyle 9 kere köprü geçiş cezası yedi.
 13 Ağustos 2020 13:35
Yazdır

Konya'da yaşayan Ali İhsan Çakıcı, 4 yıl önce aldığı 42 FAB 97 plakalı otomobiline ilk olarak 29 Haziran'da olmak üzere 27 Temmuz'a kadar 9 defa köprü geçiş ücreti kesildi.

Telefonuna gelen bildirim mesajlarını dikkate almayan Çakıcı, aracının plakasına 220 lira köprü geçiş ücreti ve cezasının işlendiğini telefonuna arka arkaya gelen mesajları araştırdıktan sonra fark etti.

Şikayetçi olmak için hazırlanan Ali İhsan Çakıcı, cep telefonuna ilk gelen köprü geçiş mesajını dolandırıcı olduğunu düşünerek dikkate almadığını söyledi. Sonraki günlerde tekrar mesaj geldiğini ifade eden Çakıcı, "Bunu internetten araştırmaya başladım, Karayollarının sitesine girdim.

Orada tarafımdan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçildiği görülüyor. Ben İstanbul'a hayatımda bir defa gittim, onda da 4 yıl önce turistik amaçlı otobüsle gitmiştik. Benim aracım İstanbul'a hiç gitmedi.

9 defa olduğu için büyük ihtimalle bunda plaka kopyalanması var. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştım, karşıma muhatap bulamadım. Aracımın çalıştığım kurumda olduğuna dair kamera kayıtları var. Bununla ilgili gerekirse dava yoluna gideceğim, hakkımı arayacağım. İlgililerden bu konuyla ilgili yardım bekliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de bir ilk: Konya'da koronavirüse canlı takipli önlem
13 Ağustos 2020 14:57		 MEB'den 'eğitim takvimi' paylaşımlarına yalanlama
13 Ağustos 2020 13:38
Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
13 Ağustos 2020 12:33		 124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde hizmet süresi 40 saate çıkarıldı
13 Ağustos 2020 11:40
Hükümlülere 3. uzatma yolu
13 Ağustos 2020 10:38		 Üniversite kişiye özel ilanı düzeltti
13 Ağustos 2020 10:30
Elektronik ticarette güven damgasına ilişkin 'fahiş fiyat' düzenlemesi
13 Ağustos 2020 09:40		 Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs yasağı!
13 Ağustos 2020 09:37
TAV Passport'u olana İSPARK'lar ücretsiz
13 Ağustos 2020 08:06		 'İstanbul'a uluslararası sağlık akreditasyonu
13 Ağustos 2020 07:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:12 - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi15:09 - Bu okulda dünyanın 37 bölgesinden toprak numuneleri var15:06 - Eylem hazırlığındaki DAEŞ üyesi Bursa'da yakalandı15:02 - Ankara'da cenaze namazlarıyla ilgili yeni uygulama15:00 - Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi14:59 - Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
14:57 - Türkiye'de bir ilk: Konya'da koronavirüse canlı takipli önlem14:49 - Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak14:45 - Babasının okutmadığı Mihriban dedesinin yardımıyla okuyacak14:43 - Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı14:39 - Dünyanın en büyük listesinde tek Türk şirketi14:34 - Hatay Valisinden hayvan barınağındaki ölüm iddialarına açıklama
14:30 - Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı14:23 - Vaka sayısı 31'e yükselen ilçede kaymakam uyardı14:19 - Erciyes'te 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler14:16 - Mali haklar geriye dönük olarak hangi tarihe kadar istenebilir?14:08 - Üç diploma sahibi üniversite mezunundan 'umut ışığı' olan tabela
14:03 - İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
İnce geri adım atmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 1
ömer erdoğan 1
Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler 1
ons altın 1
kombucha çayı 1
Jose ernesto sosa 1
danilo zanna 3
kadına şiddet 2
memleket hareketi 1
halı sahaların açılması 2
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam