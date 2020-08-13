Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
|13 Ağustos 2020 14:30
|Yazdır
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patladı. Önce bir otomobile çarpan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 1'i ağır 8 jandarma askeri yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana geldi. Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekipleri, görev sonra birliklerine dönmek üzere 41 KL 239 plakalı midibüse bindi. Yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Midibüs sürücüsü kurtarabilmek için aracı yokuş yukarı olan bir sokağa sokmak istedi. Ancak karşı şeritten gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil ile çarpışan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. Midibüsün içinde 17 jandarma personelinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı jandarma personellerine ilk müdahaleyi çevrede oturanlar yaptı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre yaralanan 8 jandarma askerini çevre hastanelere sevk etti. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü bölgeye giderek bilgi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi
13 Ağustos 2020 15:12
|Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
13 Ağustos 2020 14:59
|İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
13 Ağustos 2020 14:03
|Hemşirelik öğrencisi çaldığı kaşelerle sahte reçete düzenlemiş
13 Ağustos 2020 13:59
|Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
13 Ağustos 2020 13:12
|Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Ağustos 2020 12:50
|Elinde hilti ile tarihi eser için kazı yaparken suçüstü yakalandı
13 Ağustos 2020 12:27
|Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı
13 Ağustos 2020 11:15
|Tacizci antrenör, 3 kişiye daha taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı
13 Ağustos 2020 10:56
|Eşini öldürmek için cezaevinden kaçmıştı, Yozgat'ta yakalandı
13 Ağustos 2020 10:42