Hemşirelik öğrencisi çaldığı kaşelerle sahte reçete düzenlemiş
|13 Ağustos 2020 13:59
|Yazdır
Karaman'da polisin suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 14 zanlı yakalandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturu sürdüğü iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takipte şebeke üyelerinin ayrıca piyasaya sahte para sürme, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik de yaptıkları tespit edildi.
Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3'ü kadın 14 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 1550 uyuşturucu hap, 2 doktor kaşesi, reçeteler, 52 bin 600 lira ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde hastaneye gidip, muayene için barkot aldıkları iddia edildi.
Hemşirelik 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelilerden Rumeysa B'nin de bu barkotları ele geçirdikleri reçetelere yapıştırıp, çaldıkları doktor kaşeleriyle sahte reçete düzenlediği ileri sürüldü.
Şebeke üyelerinin, Rumeysa B'nin yazdığı kırmızı reçeteli ilaçları, Antalya ve Mersin'deki eczanelerden aldıkları bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi
13 Ağustos 2020 15:12
|Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
13 Ağustos 2020 14:59
|Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
13 Ağustos 2020 14:30
|İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
13 Ağustos 2020 14:03
|Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
13 Ağustos 2020 13:12
|Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Ağustos 2020 12:50
|Elinde hilti ile tarihi eser için kazı yaparken suçüstü yakalandı
13 Ağustos 2020 12:27
|Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı
13 Ağustos 2020 11:15
|Tacizci antrenör, 3 kişiye daha taciz ettiği ortaya çıkınca tutuklandı
13 Ağustos 2020 10:56
|Eşini öldürmek için cezaevinden kaçmıştı, Yozgat'ta yakalandı
13 Ağustos 2020 10:42