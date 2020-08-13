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İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
Esenler'de mahalle sakinleri arasında çıkan bir kavga meydan savaşlarını aratmadı
|13 Ağustos 2020 14:03
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Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgayı ayırmak için onlarca polis otosu sevk edildi.
İstanbul Esenler'de çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Tuna Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi karıştı. Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı.
Bazı evlerin çatılarından kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
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