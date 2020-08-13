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Üç diploma sahibi üniversite mezunundan 'umut ışığı' olan tabela

Mardin'de üç diploma sahibi üniversite mezunu bir kişi işe giremeyince mizahi amaçla dükkanına verdiği isimle ilgi odağı oldu. Yoğun rağbet gören pilavcı dükkanı sahibi binlerce kişiye umut ışığı oldu.
 13 Ağustos 2020 14:08
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Üç diploma sahibi üniversite mezunundan 'umut ışığı' olan tabela

Mardin'de üç diploma sahibi üniversite mezunu bir kişi işe giremeyince mizahi amaçla dükkanına verdiği isimle ilgi odağı oldu. Yoğun rağbet gören pilavcı dükkanı sahibi binlerce kişiye umut ışığı oldu.

İşsizliğin verdiği düşünceyle pilavcı dükkanına 'Diplomalı Pilavcılar' ismini veren Erdal Yağızay, Nusaybin ilçesinde rağbet görünce Mardin merkezde de bir şube açma kararı aldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken pilavcı dükkanı, isminden dolayı dikkati üzerine çekmesiyle siparişlerine yoğunluk katıyor. Pilav dükkanı sahibi Erdal Yağızay, üç diploması olmasına rağmen bir işe giremeyince böyle bir fikrin aklına geldiğini söyledi. Yağızay, "İlk ve orta öğretimimi Nusaybin'de bitirdikten sonra Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde İşletme Bölümünü okudum. İşletme bölümünü bitirdikten sonra açık öğretimden Sosyoloji ve Adalet Bölümünü okudum. 2012 yılında mezun olduktan sonraa KPSS'ye hazırlandım. KPSS sınavına hazırladıktan sonra atamanın gelmesi umuduyla bekledim. Atamam olmayınca kendimce bir karar aldım. Tabii üç diplomam vardı ve herhangi bir atamam olmayınca bu ismi ironi olması amacıyla iş kurmak için açtığım dükkanıma verdim. Pilavcılığı ise bu işi daha iyi yapan bir arkadaşımdan bir haftalık eğitimle öğrendim. Bu işe başladıktan sonra dükkanımızın ismini merak edip bize sormak için gelen müşteriler oldu. Bayağı rağbet gördü. Hatta bazı vatandaşlar tarafından da "Siz bu işin diplomasını mı aldınız?" şeklinde sorular da aldık. Buraya gelen çoğu müşteri ve vatandaşlar soru sormadan gitmiyor" dedi.

"İş bulamayan kişiler için umut ışığı olduk"

Üniversite okuyup da işe giremeyen veya atanamayan kişilere umut ışığı olduklarına dikkat çeken Yağızay, "Binlerce üniversite okuyup da işe giremeyen insanlar var, bu anlamda da diğer insanlara umut ışığı olduk. Üniversiteyi bitirip atanamayan arkadaşlar tamamen kamuya bel bağlamamaları gerekir. Bence insanlar kendi yeteneklerine göre bir girişimde bulunabilirler, bu anlamda onlar için daha iyi olur. Nusaybin'deki şubemizi kurduktan sonra Mardin merkezde de kendimizi geliştirmek ve ismimizi duyurmak adına yeni bir şube açtık. Nusaybin'de çok rağbet gören dükkanımız Mardin'de de bayağı rağbet görmeye başladı. Burada aynı benim gibi atanamayan üniversiteli bir arkadaşımla ortak olarak açtık. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler doğuş hikayemizi sormadan gitmiyor. Bu anlamda Mardin, bizim için çok daha iyi odu, açıkçası ilgi ve alaka yoğun oldu" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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