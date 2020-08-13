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Hatay Valisinden hayvan barınağındaki ölüm iddialarına açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvan ölümleri iddialarıyla ilgili, "Büyükşehir Belediyesine bu konuda yapılması gerekenleri ikaz ettik, onlar da bu konuda çalışıyorlar, gerekli tedbirleri alacaklardır." dedi
 13 Ağustos 2020 14:34
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Hatay Valisinden hayvan barınağındaki ölüm iddialarına açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvan ölümleri iddialarıyla ilgili, "Büyükşehir Belediyesine bu konuda yapılması gerekenleri ikaz ettik, onlar da bu konuda çalışıyorlar, gerekli tedbirleri alacaklardır." dedi.

Doğan, kentte inşa edilen yeni statta yaptığı incelemenin ardından bir gazetecinin, hayvan barınağındaki ölüm iddialarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden zaman zaman bu tür haberleri duyduklarını ve üzüldüklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Son günlerde sosyal medyada özellikle Hatay'daki hayvan barınağıyla ilgili ciddi bir tepki var. Bunun üzerine ben Hatay Valisi olarak bir inceleme başlattım, gerekli tespitleri yaptık. Büyükşehir Belediyesine bu konuda yapılması gerekenleri ikaz ettik, onlar da bu konuda çalışıyorlar, gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu olay tamamen Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olduğu için arkadaşlar zaten orada yeni görevlendirmeler yapacaklar, yeni tedbirler alacaklar. Onlar da olayın farkındalar, gerekli işlemleri yapacaklar."

Doğan, valilik olarak konuyu takip edeceklerini vurgulayarak, "Hayvanlarımızı korumamız lazım, yaşatmamız lazım. Hele hele bilerek, bilinçli şekilde eziyet eden, öldüren, aç bırakan, susuz bırakan insanlara müsamaha göstermemiz mümkün değil. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile aynı fikirdeyiz. Onlar da bir çalışma içerisindeler, burasını daha uygun hale getirecekler." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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