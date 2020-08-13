1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın en büyük listesinde tek Türk şirketi

Dünyanın en büyük şirketleri listesinde bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı. 30 yıl önce listeye 1 şirket bile sokamayan Çin, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'ni solladı. Listeye Türkiye'den ise tek şirket girebildi
 13 Ağustos 2020 14:39
Yazdır
Dünyanın en büyük listesinde tek Türk şirketi

Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500 listesi açıklandı.

1990 yılından beri yayınlanan listede bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri şirket sayısında zirveden indi.

Çin merkezli şirketlerin sayısı ilk defa ABD'yi geçti.

Bundan 30 yıl önce açıklanan ilk listede bir Çinli şirket bile kendine yer bulamamıştı.

Bu yıl ise Çin ve Hong Kong'dan 124 şirket listeye girdi. ABD'den ise bu sene 121 firma, Fortune 500'de yer aldı.

Listenin ilk sırasında 523 milyar dolarlık geliri ile Amerikalı perakende devi Walmart var.

Onu izleyen üç şirket de Çinli.

407 milyar dolar ile Sinopec, 383 milyar dolar ile State Grid ve 379 milyar dolar ile China National Petroleum.

5'inci sıradaki Hollanda merkezli Royal Dutch Shell'in geliri ise 352 milyar dolar oldu.

Bu yıl listede tek Türk şirketi bulunuyor.

Geçen yıl 423. sırada yer alan Koç Grubu, 27 milyar dolarlık geliriyle bu yıl 471. sırada.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve bir fırkateyn gönderiyor
13 Ağustos 2020 13:28		 PKK'nın sivilleri ölüme terk ettiği Hol Kampı'nda son bir haftada 8 çocuk öldü
13 Ağustos 2020 11:42
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 812 bini geçti
13 Ağustos 2020 10:18		 Türk diplomatların 40 yıl önce şehit edilmesine yönelik soruşturma
13 Ağustos 2020 10:07
Güneş'te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat durabilir
12 Ağustos 2020 15:34		 Koronavirüs kimler için ölümcül olabilir? İşte cevabı
12 Ağustos 2020 13:34
Gayri hukuki adımlar Yunanistan'a adaları ve Kıbrıs'ı kaybettirebilir
12 Ağustos 2020 11:26		 Rusya'dan yeni açıklama: Aşı 2 hafta içinde hazır olacak
12 Ağustos 2020 11:20
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 526 bini geçti
12 Ağustos 2020 09:38		 Dünya Bankası: Türkiye, salgını hızla kontrol altına aldı
11 Ağustos 2020 23:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Su kaçağı için kazdılar, yeraltı mağarası buldular15:12 - Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi15:09 - Bu okulda dünyanın 37 bölgesinden toprak numuneleri var15:06 - Eylem hazırlığındaki DAEŞ üyesi Bursa'da yakalandı15:02 - Ankara'da cenaze namazlarıyla ilgili yeni uygulama15:00 - Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi
14:59 - Vali yardımcısı intihar etmek istemiş14:57 - Türkiye'de bir ilk: Konya'da koronavirüse canlı takipli önlem14:49 - Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak14:45 - Babasının okutmadığı Mihriban dedesinin yardımıyla okuyacak14:43 - Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı14:39 - Dünyanın en büyük listesinde tek Türk şirketi
14:34 - Hatay Valisinden hayvan barınağındaki ölüm iddialarına açıklama14:30 - Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı14:23 - Vaka sayısı 31'e yükselen ilçede kaymakam uyardı14:19 - Erciyes'te 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler14:16 - Mali haklar geriye dönük olarak hangi tarihe kadar istenebilir?
14:08 - Üç diploma sahibi üniversite mezunundan 'umut ışığı' olan tabela
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
İnce geri adım atmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aile içinde teması kesin 1
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 1
eren bülbül 5
gram altın 6
imitasyon 1
oğulcan çağlayan 1
büro personeli alımı için iha şartı konması 1
danilo zanna 3
Jose ernesto sosa 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam