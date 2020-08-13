Dünyanın en büyük listesinde tek Türk şirketi
|13 Ağustos 2020 14:39
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Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500 listesi açıklandı.
1990 yılından beri yayınlanan listede bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı.
Amerika Birleşik Devletleri şirket sayısında zirveden indi.
Çin merkezli şirketlerin sayısı ilk defa ABD'yi geçti.
Bundan 30 yıl önce açıklanan ilk listede bir Çinli şirket bile kendine yer bulamamıştı.
Bu yıl ise Çin ve Hong Kong'dan 124 şirket listeye girdi. ABD'den ise bu sene 121 firma, Fortune 500'de yer aldı.
Listenin ilk sırasında 523 milyar dolarlık geliri ile Amerikalı perakende devi Walmart var.
Onu izleyen üç şirket de Çinli.
407 milyar dolar ile Sinopec, 383 milyar dolar ile State Grid ve 379 milyar dolar ile China National Petroleum.
5'inci sıradaki Hollanda merkezli Royal Dutch Shell'in geliri ise 352 milyar dolar oldu.
Bu yıl listede tek Türk şirketi bulunuyor.
Geçen yıl 423. sırada yer alan Koç Grubu, 27 milyar dolarlık geliriyle bu yıl 471. sırada.
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