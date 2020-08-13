Babasının okutmadığı Mihriban dedesinin yardımıyla okuyacak

Çankırı'nın Korgun ilçesinde Mihriban Alış, babasının kendisini okutmak istememesine rağmen dedesi sayesinde eğitimini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı Çukurören köyünde yaşayan Alış'ı ortaokuldan sonra babası maddi imkansızlıklar nedeniyle okutmak istemedi.

Liseyi, 68 yaşındaki Dedesi Ekrem Civelek'in yardımıyla açıktan bitiren Alış, daha sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdi.

Babası Mihriban'ı üniversiteye de göndermek istemeyince dede Civelek yine devreye girerek torununu okutmak için tüm üniversite masraflarını karşılayacağını söyledi.

Alış ve dedesi Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından açılan YKS Tercih Ofisi'nde uzmanların yardımı ile tercih yaptı.

Mihriban Alış gazetecilere, tercih yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Babasının okutmak istememesine rağmen dedesinin sürekli kendisine destek olduğunu anlatan Alış, "Çankırı Karatekin Üniversitesinin Tercih Ofisi'ne dedemle geldik. Uzman hocalarımızın yardımıyla tercihlerimizi yaptık. Bize her konuda çok yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üniversite öğrencisi olmadan burada Rektör hocamızla tanışma fırsatı buldum. Kendisi de bizimle ilgilendi ve motive etti." dedi.

Sağlık çalışanı olmak istediğini ifade eden Alış, "Tercihlerim arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi ilk sırada. İnşallah başarılı bir öğrenci olarak mezun olacağım. Başta dedem olmak üzere bana inanan insanları mahcup etmeyeceğim." diye konuştu.

Dede Ekrem Civelek ise torununun eğitim azmiyle dolu olduğunu anlattı.

Kendisinin de bu azme destek vermek istediğini anlatan Civelek, şunları dile getirdi:

"Damadım hem maddi sebeplerden hem de 'kız çocuğu okumaz' mantığı ile onu okutmak istemedi. Ben, onun boynu bükük kalmasın, bir ömür boyu mutsuz olmasın diye tüm eğitim masraflarını karşılayacağımı ve onu okutacağımı söyledim. Elinden tutup buraya getirdim. Burada hocalarımız bize çok yardımcı oldular. Gönül rahatlığı ile torunumu onlara teslim ediyorum. İnşallah onun mezuniyetini de görmeyi Rabbim bana nasip eder. Bize yardımcı olan ve sahip çıkan başta sayın rektörümüz olmak üzere tüm Çankırı Karatekin Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Çankırı Karatekin üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin değişik noktalarına tercih stantları kurduklarını söyledi.

İmaret Medresesi'nde de Tercih Ofisi açtıklarını belirten Ayancı, "Bizim burada amacımız sadece kendi üniversitemize öğrenci kaydı yapmak değil. Buraya gelen tüm öğrencilere iyi ve doğru tercihler yaptırmak. Bunu şehrimizin insanlarına ve geleceğimiz olan gençlerimize karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Mihriban kızımız da tercih için bize geldiğinde ve onun hikayesini duyduğumda çok etkilendim. Kendisi bizim sağlık bölümlerimizi de tercih etti. İnşallah yerleşir ve öğrencimiz olursa tüm öğrencilerimiz gibi onun için de elimizden gelenin fazlasını yaparız." ifadesinde bulundu.