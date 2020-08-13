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Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının nikah işlemlerinden bundan sonra ücret almayacak
 13 Ağustos 2020 14:49
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Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının nikah işlemlerinden bundan sonra ücret almayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık personeline nikah ücreti jesti yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme gelen Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edilirken, uluslararası aile cüzdanı ücreti hariç evlendirme ile ilgili diğer ücretler bundan sonra kamu ve özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarından alınmayacak.

Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında Başkan Yavaş imzasıyla gündeme gelen Başkanlık Yazısı oy birliği ile kabul edildi.

COVID-19 salgın sürecinin başlamasıyla ücretsiz ulaşımdan konaklamaya kadar birçok konuda sağlık çalışanlarına destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de evlenmek isteyen sağlık personelinden dış ya da oda nikah ücreti almayacak. Meclis'te kabul edilen kararda;

"Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile hizmet veren 'Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik' kapsamına giren kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinin 'sağlık personeli' olduğunu belgelendirmeleri ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nikah işlemini yapmak istemeleri halinde Uluslararası Aile Cüzdan bedeli hariç olmak üzere belediyemiz tarafından alınan evlendirme ile ilgili diğer hizmet ücretlerinin alınmaması hususunda karar almak üzere" ifadeleri yer aldı.

Başkent'te görev yapan ve evlenmek isteyen sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evlendirme Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde 140 TL olan Uluslararası Aile Cüzdanı ücreti hariç oda ve dış nikah ücreti ödemeyecek.
İhlas Haber Ajansı
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