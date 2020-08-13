Ankara'da cenaze namazlarıyla ilgili yeni uygulama

Ankara İl Umimi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri gündemiyle olağanüstü toplandı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

-Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren demirbaş ve hizmet alımı yolu ile temin edilen binek/panelvan/minibüs araçlar ile diğer kamu kurumlarından temin edilen aynı evsaftaki araçlarla, gerekli önlemlerin alınarak, Covid-19 PCR testi pozitif yada olası pozitif hastaların evden hastaneye ya da hastaneden eve naklinin sağlanmasına,

-Son günlerde artan Covid-19 PCR testi sayısının sonuçların geç çıkması sonucu tedavinin gecikmesini engellenmesi amacıyla alınan numunelerin Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Laboratuvarlarına da paylaştırılmasına,

-Özellikle Karşıyaka Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazları sırasında kişisel mesafenin ihlal edilmemesi amacıyla; cenaze namazlarının gün içinde randevulu olarak (kerahat vakitleri haricinde) farklı saatlerde kılınabileceğine karar verildi.