Ankara'da cenaze namazlarıyla ilgili yeni uygulama
|13 Ağustos 2020 15:02
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Ankara İl Umimi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri gündemiyle olağanüstü toplandı.
Toplantıda alınan kararlar şöyle:
-Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren demirbaş ve hizmet alımı yolu ile temin edilen binek/panelvan/minibüs araçlar ile diğer kamu kurumlarından temin edilen aynı evsaftaki araçlarla, gerekli önlemlerin alınarak, Covid-19 PCR testi pozitif yada olası pozitif hastaların evden hastaneye ya da hastaneden eve naklinin sağlanmasına,
-Son günlerde artan Covid-19 PCR testi sayısının sonuçların geç çıkması sonucu
tedavinin gecikmesini engellenmesi amacıyla alınan numunelerin Ankara Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Laboratuvarlarına da paylaştırılmasına,
-Özellikle Karşıyaka Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazları sırasında kişisel mesafenin ihlal edilmemesi amacıyla; cenaze namazlarının gün içinde randevulu olarak (kerahat vakitleri haricinde) farklı saatlerde kılınabileceğine karar verildi.
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