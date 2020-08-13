Eylem hazırlığındaki DAEŞ üyesi Bursa'da yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
|13 Ağustos 2020 15:06
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