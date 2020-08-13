Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi
|13 Ağustos 2020 15:12
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Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.
Abdülaziz Bakış'ın (23) kullandığı otomobil, İkiağız Mahallesi yakınlarında Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan kardeşleri Sara (10) ve Zeynep (7) Bakış yaşamını yitirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından 3 kardeşin cansız bedenleri sudan çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazada 3 kuzenini kaybeden Yasin Bakış, yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Olayı duyar duymaz sulama kanalına geldiklerini belirten Bakış, "Bütün devlet birimleri geldi, vinç yardımıyla aracı çıkardılar. Burada inşaatları var. Köyden buraya, işçilerin yanına gidip geliyordu, arabayla buradan geçerken kanala düşmüş. Abdülaziz askeri sınavı kazanmıştı, biletini de almıştı, yarın Isparta'ya gidecekti." diye konuştu.
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