Su kaçağı için kazdılar, yeraltı mağarası buldular
|13 Ağustos 2020 15:18
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde su kaçağının tamiratı için kazı yapılan alanda yer altı mağarası bulundu.
Mucur Belediyesi su ve kanalizasyon ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki su kaçağını tespit etmek için çalışma başlattı.
Mahallede kazı yapan ekip, kaçak suyun ilerleyiş istikametinde farklı bölmeleri olan mağaraya rastladı.
Ekiplerin su kaçağının tamiratını tamamladıktan sonra haber vermesi üzerine bölgeye gelen Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, incelemelerde bulundu.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne intikal ettirildiğini, mağaranın yer altı şehri olup olmadığının incelemeden sonra belirleneceğini söyledi.
Uzmanların yapacağı incelemenin ardından mağaranın tarihi ile ilgili bilgilerin de ortaya çıkacağını belirten Yılmaz, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak gördükleri ilçede, çok sayıda mağara ve yer altı şehri olduğunu, şehir merkezindeki 6 katlı Mucur Yeraltı Şehri'nin de daha önce turizme kazandırıldığını anımsattı.
Yılmaz, mağaralardan dolayı su kaçaklarının tespiti konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını, kalıcı çözüm üretmek için altyapı projesi hazırladıklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür etti.
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