1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Su kaçağı için kazdılar, yeraltı mağarası buldular

Kırşehir'in Mucur ilçesinde su kaçağının tamiratı için kazı yapılan alanda yer altı mağarası bulundu.
 13 Ağustos 2020 15:18
Yazdır
Su kaçağı için kazdılar, yeraltı mağarası buldular

Kırşehir'in Mucur ilçesinde su kaçağının tamiratı için kazı yapılan alanda yer altı mağarası bulundu.

Mucur Belediyesi su ve kanalizasyon ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki su kaçağını tespit etmek için çalışma başlattı.

Mahallede kazı yapan ekip, kaçak suyun ilerleyiş istikametinde farklı bölmeleri olan mağaraya rastladı.

Ekiplerin su kaçağının tamiratını tamamladıktan sonra haber vermesi üzerine bölgeye gelen Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, incelemelerde bulundu.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne intikal ettirildiğini, mağaranın yer altı şehri olup olmadığının incelemeden sonra belirleneceğini söyledi.

Uzmanların yapacağı incelemenin ardından mağaranın tarihi ile ilgili bilgilerin de ortaya çıkacağını belirten Yılmaz, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak gördükleri ilçede, çok sayıda mağara ve yer altı şehri olduğunu, şehir merkezindeki 6 katlı Mucur Yeraltı Şehri'nin de daha önce turizme kazandırıldığını anımsattı.

Yılmaz, mağaralardan dolayı su kaçaklarının tespiti konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını, kalıcı çözüm üretmek için altyapı projesi hazırladıklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da virüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine yazı asılacak
13 Ağustos 2020 16:27		 Bir ilde daha düğünler 2 saatle sınırlandırıldı
13 Ağustos 2020 16:24
Vakaların arttığı ilde yaşlıların sokağa çıkma zamanına sınırlama
13 Ağustos 2020 16:20		 Valilik açıkladı: Vakaların arttığı ilçede durum kontrol altında
13 Ağustos 2020 15:50
Ankara'da cenaze namazlarıyla ilgili yeni uygulama
13 Ağustos 2020 15:02		 Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak
13 Ağustos 2020 14:49
Babasının okutmadığı Mihriban dedesinin yardımıyla okuyacak
13 Ağustos 2020 14:45		 Hatay Valisinden hayvan barınağındaki ölüm iddialarına açıklama
13 Ağustos 2020 14:34
Vaka sayısı 31'e yükselen ilçede kaymakam uyardı
13 Ağustos 2020 14:23		 Erciyes'te 'meteor' yağmurunu 2 bin 650 metrede izlediler
13 Ağustos 2020 14:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:01 - Eski eşini boğarak öldürüp polise teslim oldu16:54 - Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü16:45 - Altının gramı 455,50 TL'ye yükseldi16:41 - Bahçeli'den Muharrem İnce değerlendirmesi16:35 - İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına suç duyurusu16:30 - Seçim olsa hangi aday ne kadar oy alır?
16:27 - Diyarbakır'da virüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine yazı asılacak16:24 - Bir ilde daha düğünler 2 saatle sınırlandırıldı16:20 - Vakaların arttığı ilde yaşlıların sokağa çıkma zamanına sınırlama16:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile 'Doğu Akdeniz'i görüştü16:08 - Türk Kızılay bağışçılardan kan bekliyor15:59 - ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
15:50 - Valilik açıkladı: Vakaların arttığı ilçede durum kontrol altında15:38 - Kılıçdaroğlu, İnce konuşmasını bitirince teşkilatlara talimat yolladı15:37 - Tapu'da görevde yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı15:36 - 'AK Parti darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketi'15:27 - Bu robot ateş ölçüyor, dezenfektan sıkıyor, maske veriyor
15:24 - Merkez Bankası rezervleri arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 2
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 2
corona virüs vaka sayısı 1
imitasyon 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
kayhan özekin 2
gram altın 4
Jose ernesto sosa 1
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam