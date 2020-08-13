Merkez Bankası rezervleri arttı
|13 Ağustos 2020 15:24
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 579 milyon dolar artarak 91 milyar 824 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 7 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 79 milyon dolar azalışla 46 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 46 milyar 673 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 658 milyon dolar artışla 43 milyar 572 milyon dolardan 45 milyar 230 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 579 milyon dolar artışla 90 milyar 245 milyon dolardan 91 milyar 824 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
28.12.2018
19.950
71.980
91.930
25.01.2019
19.862
73.470
93.332
22.02.2019
20.549
79.122
99.671
29.03.2019
20.834
75.408
96.242
26.04.2019
20.432
73.284
93.716
31.05.2019
20.517
75.038
95.555
28.06.2019
22.853
73.544
96.397
26.07.2019
23.417
74.971
98.388
29.08.2019
25.709
75.796
101.505
27.09.2019
26.051
75.655
101.706
25.10.2019
26.481
78.504
104.985
29.11.2019
26.475
78.274
104.749
27.12.2019
25.079
81.240
106.319
31.01.2020
27.520
74.856
102.376
28.02.2020
30.411
77.414
107.825
27.03.2020
31.325
64.081
95.406
30.04.2020
34.786
51.457
86.243
29.05.2020
36.667
54.360
91.027
26.06.2020
38.821
51.417
90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|07.08.2020
|45.230
|46.594
|91.824
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