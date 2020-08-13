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Bu robot ateş ölçüyor, dezenfektan sıkıyor, maske veriyor

Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli 6 öğretmen, korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapan ve dezenfektan sıkan ve maske veren robot imal etti.
 13 Ağustos 2020 15:27
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Bu robot ateş ölçüyor, dezenfektan sıkıyor, maske veriyor

Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli 6 öğretmen, korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapan ve dezenfektan sıkan ve maske veren robot imal etti.

Halen yaşanan korona virüs sürecinden dolayı insanları risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara giriş sırasında tedbir sağlamak amacıyla 6 görevli öğretmen tarafından tasarlanan robot büyük ligi gördü. Kodlama, yazılım, mekanik ve elektrik aksamları tamamen öğretmenler tarafından hazırlanan ve gövdesi 3D yazıcıyla üretilen robot, 5 aşamalı eylem gerçekleştirerek kişileri binadan içeri alıyor.

Önce binaya girecek kişinin ateşini ölçen ve ardından dezenfektan sıkıp maske veren robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.

Robotun yapımında yer alan öğretmenler Mustafa Gençtoprak, "Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlık faktörlerini düşünerek böyle bir robot tasarımı yaptık. Sonra bir ekip oluşturduk. Uzun bir çalışma sonrasında ortaya bu robotu çıkardık. Robot ateşi normal çıkanlara kapıyı açarken, yüksek çekenlere kapıyı açmıyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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