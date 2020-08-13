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'AK Parti darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir
 13 Ağustos 2020 15:36
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'AK Parti darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketi'

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti'nin 19 yıldır siyasi hayatın haysiyetini kurtararak, millet iradesini ve Türkiye'yi, özgüvenle, tam bağımsızlık yolculuğuna çıkardığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"AK Parti, korkmadı... Demokrasi ve millet iradesini ve tam bağımsızlığı, vesayet odaklarına ve güç merkezlerine havale etmedi. Siyasi hayat; devlet hizmetinin ve millet iktidarının meşruiyetidir. AK Parti 19 yıldır, siyasi hayatı her fırsatta pespaye etmeye çalışanlara 'sözün, hakkın, iradenin' millette olduğu hükmünü kabul ettirdi. AK Parti, darbelerin tarihe havale ettiği değil, darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketidir... AK Parti, sadece geleceğe umut resmetmiyor, aynı zamanda ülkemizi ve milletimizi, geçmişimiz, tarihimiz ve medeniyet mirasımızla buluşturuyor."
Anadolu Ajansı
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