'AK Parti darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketi'

DEVLET MEMURU, ARAZİ KİRALAYARAK ÇİFTÇİLİK YAPABİLİR Mİ? 657 sayılı Kanunun 28. madde hükmünde ikili bir yaklaşım söz konusudur. Bir tarafta yasak kapsamındaki faaliyetler sayılırken, diğer tarafta yasak oluşturmayan faaliyetler sayılmıştır. Bu durumda yasaklama kapsamında olmayan ancak madde metninde yapılmasına cevap verilen faaliyetler arasında da sayılmayan bir iş söz konusu olduğunda durum ne olacaktır?