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Kılıçdaroğlu, İnce konuşmasını bitirince teşkilatlara talimat yolladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan ve yönetime sert eleştiriler yönelten Muharrem İnce'nin konuşması sonrası teşkilatlara "Hiçbir şekilde yorum yapmayın" talimatı gönderdi
 13 Ağustos 2020 15:38
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Kılıçdaroğlu, İnce konuşmasını bitirince teşkilatlara talimat yolladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi.

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından Kılıçdaroğlu teşkilatlara "Hiçbir şekilde yorum yapmayın" talimatı gönderdi.

İnce, CHP yönetimine yaptığı eleştirilerden önce çıkanlar:

CHP yönetimine eleştiriler

CHP ile özdeşleşen ön seçim artık yok. Kurultaylarda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği PM üyesini iki satırlık yazı ile, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık. Önce dostlarına değil, önce kendi evlatlarına güvenmelidir.

"Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım"

CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Salıdan salıya iktidarın kuyuya attığı taşları temizlemek, kolay yolu seçmek muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AK Parti çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek. Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti.

Memurlar.Net
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