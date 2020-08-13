Valilik açıkladı: Vakaların arttığı ilçede durum kontrol altında
|13 Ağustos 2020 15:50
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Denizli Valiliği, korona virüs vakalarının artış gösterdiği Tavas ilçesinde filyasyon çalışmalarının ardından durumun kontrol altına alındığı belirtildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir mahallede korona virüs vakalarının arttığı yönünde haberler yayınlanmasının ardından Denizli Valiliği açıklamalarda bulundu. Valilik, bölgedeki durumun kontrol altına alındığını belirtti.
Denizli'de yerel yayın yapan bazı basın yayın organlarında Tavas ilçesinin Akyar Mahallesi'nde korona virüs vakalarının arttığı yönünde haberler yapması üzerine Denizli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklama geldi.
Denizli Valiliği'nden açıklama
Valilik tarafından yapılan açıklama da ise, "Yerel yayın yapan bazı basın yayın organlarında Tavas ilçesi Akyar Mahallesi'nde korona virüs vakaları arttığı yönde haberlerin çıktığı görülmektedir. Söz konusu bölgede görülen vakalar nedeniyle, Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm ilgili birimler konu ile ilgili bölgede filyasyon çalışması yürütmekle birlikte, bölgedeki durum kontrol altına alınmıştır. Zaman zaman gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" şeklinde yayınlandı.
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