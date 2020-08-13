ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi isteneceğini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Başkanlıkça uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini duyurdu.

Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

DUYURU

(13 Ağustos 2020)

ÖSYM Sınavlarına Başvurularda Sağlık Bakanlığından Edinilen "HES Kodu"nun Kullanılması

Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Başvuru yapılan her sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilen adaylar sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların da ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yaptığı paylaşım;