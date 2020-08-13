Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile 'Doğu Akdeniz'i görüştü
Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti
|13 Ağustos 2020 16:15
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.
Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bahçeli'den Muharrem İnce değerlendirmesi
13 Ağustos 2020 16:41
|Seçim olsa hangi aday ne kadar oy alır?
13 Ağustos 2020 16:30
|Kılıçdaroğlu, İnce konuşmasını bitirince teşkilatlara talimat yolladı
13 Ağustos 2020 15:38
|'AK Parti darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketi'
13 Ağustos 2020 15:36
|Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi
13 Ağustos 2020 15:00
|MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
13 Ağustos 2020 13:29
|Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı
13 Ağustos 2020 13:10
|AK Parti'ye 8 belediye başkanı törenle katıldı
13 Ağustos 2020 12:59
|Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu
13 Ağustos 2020 12:25
|'Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak'
13 Ağustos 2020 12:10