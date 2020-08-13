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Vakaların arttığı ilde yaşlıların sokağa çıkma zamanına sınırlama

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, yaşlıların saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmasına karar verdi. Kurul ayrıca 27 adres için karantina kararı aldı
 13 Ağustos 2020 16:20
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Vakaların arttığı ilde yaşlıların sokağa çıkma zamanına sınırlama

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, yaşlıların saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmasına karar verdi. Kurul ayrıca 27 adres için karantina kararı aldı.

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 27 kişiden dolayı 27 adresi karantina altına aldı.

Alitaşı, Cumhuriyet, İmamağa, Kayalık, Sümerevler, Turgut Reis, Yeşilyurt, Altınşehir, Bahçeçik, Bahçelievler, Musalla, Siteler, Ulucami, Yeni Sanayi ve Yeni Mahalledeki 27 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarıyla ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu karar aldı. 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kurul ayrıca bilardo salonlarının ve halı sahaların açılmasına karar verdi.
İhlas Haber Ajansı
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