Seçim olsa hangi aday ne kadar oy alır?

Ada Araştırma da yaptığı anketle siyasi gündem araştırması yaptı

Yapılan ankette seçmene, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yönelten şirket, sonuçları paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ORANI YÜZDE 43,2

Sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 43,2'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir sonraki seçimden sonra da Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın sonucu ise yüzde 14 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı.

Ankete göre sorulan isimlerin yüzdesi;

Ekrem İmamoğlu yüzde 13,8

Meral Akşener yüzde 6,8

Selahattin Demirtaş yüzde 5,7

Devlet Bahçeli yüzde 4,2

Muharem İnce yüzde 3,7