İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına suç duyurusu
|13 Ağustos 2020 16:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
İBB açıklamasında, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığının, Galata Kulesi'nde onaylı restorasyon projesi olmaksızın başlayan restorasyon çalışmasıyla ilgili savcılığa ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.
Suç duyurusu dilekçesinde, restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylı restorasyon projesi gerektiğinin belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır."
Taşıyıcı özgün duvarların, hilti ve iş makineleri kullanılarak tahrip edildiği ve özgün malzemenin parçalandığının görüldüğü aktarılan suç duyurusu dilekçesinde, "Galata Kulesi'nin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, taşıyıcı duvar düşey yükünün en fazla olduğu ve deprem kuvveti açısından en zorlanan bölge olan zemin kotunda yıkım gerçekleştirilmektedir. Yapılan müdahale bu nedenle yapının taşıyıcılığını direkt etkileyecek bir uygulamadır." iddialarına yer verildi.
Açıklamada, Galata Kulesi'nde dün yıkılan duvarın alelacele yeniden örüldüğü öne sürüldü.
Bu arada İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürü Menekşe Şakar ve İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Müdürü Ramazan Gülten, tarihi kuleye gelerek çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Gülten, şantiye binasına girerek incelemelerde bulunduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
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