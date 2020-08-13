1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü

Adana'da 26 yıllık polis memuru, silahını temizlerken kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.
 13 Ağustos 2020 16:54
Yazdır
Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü

Adana'da 26 yıllık polis memuru, silahını temizlerken kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Polisevinde muhasebeci olarak görev yapan 26 yıllık polis memuru Harun Güven (46), bugün saat 15.00 gibi polisevinde silahını temizlemeye başladı. Bir süre sonra polisin odasından bir el silah sesi geldi. Bunu üzerine odaya gelen polisler, Güven'i kanlar içinde buldu. Güven, hemen çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Güven, kalbinden vurulduğu için kurtarılamadı. Güven'in polisevine ve hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de hastaneye gelerek Güven'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Evli ve çocukları olan Güven'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski eşini boğarak öldürüp polise teslim oldu
13 Ağustos 2020 17:01		 İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına suç duyurusu
13 Ağustos 2020 16:35
Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi
13 Ağustos 2020 15:12		 Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
13 Ağustos 2020 14:59
Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
13 Ağustos 2020 14:30		 İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
13 Ağustos 2020 14:03
Hemşirelik öğrencisi çaldığı kaşelerle sahte reçete düzenlemiş
13 Ağustos 2020 13:59		 Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
13 Ağustos 2020 13:12
Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Ağustos 2020 12:50		 Elinde hilti ile tarihi eser için kazı yaparken suçüstü yakalandı
13 Ağustos 2020 12:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:01 - Eski eşini boğarak öldürüp polise teslim oldu16:54 - Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü16:45 - Altının gramı 455,50 TL'ye yükseldi16:41 - Bahçeli'den Muharrem İnce değerlendirmesi16:35 - İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına suç duyurusu16:30 - Seçim olsa hangi aday ne kadar oy alır?
16:27 - Diyarbakır'da virüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine yazı asılacak16:24 - Bir ilde daha düğünler 2 saatle sınırlandırıldı16:20 - Vakaların arttığı ilde yaşlıların sokağa çıkma zamanına sınırlama16:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile 'Doğu Akdeniz'i görüştü16:08 - Türk Kızılay bağışçılardan kan bekliyor15:59 - ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
15:50 - Valilik açıkladı: Vakaların arttığı ilçede durum kontrol altında15:38 - Kılıçdaroğlu, İnce konuşmasını bitirince teşkilatlara talimat yolladı15:37 - Tapu'da görevde yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı15:36 - 'AK Parti darbeleri tarihin kuyusuna gönderen millet hareketi'15:27 - Bu robot ateş ölçüyor, dezenfektan sıkıyor, maske veriyor
15:24 - Merkez Bankası rezervleri arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
İstanbul Bilişim dolandırırken Ticaret Bakanlığı ne yapıyordu?
Hasta ve mazereti olmayan öğrenci devamsız sayılır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Jose ernesto sosa 1
kayhan özekin 2
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 2
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma 3
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 1
büro personeli alımı için iha şartı konması 1
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
imitasyon 1
şiddetli geçimsizlik 3
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam