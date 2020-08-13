Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü
|13 Ağustos 2020 16:54
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Adana'da 26 yıllık polis memuru, silahını temizlerken kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Polisevinde muhasebeci olarak görev yapan 26 yıllık polis memuru Harun Güven (46), bugün saat 15.00 gibi polisevinde silahını temizlemeye başladı. Bir süre sonra polisin odasından bir el silah sesi geldi. Bunu üzerine odaya gelen polisler, Güven'i kanlar içinde buldu. Güven, hemen çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Güven, kalbinden vurulduğu için kurtarılamadı. Güven'in polisevine ve hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de hastaneye gelerek Güven'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Evli ve çocukları olan Güven'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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