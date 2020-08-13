1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski eşini boğarak öldürüp polise teslim oldu

İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu
 13 Ağustos 2020 17:01
Yazdır
Eski eşini boğarak öldürüp polise teslim oldu

İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi.

Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H, polisi arayıp cinayet ihbarında bulundu ve Boğaziçi Karakoluna teslim oldu.

Genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.

Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.

Gizem Filiz'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
13 Ağustos 2020 18:33		 Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 yaralı
13 Ağustos 2020 17:57
Belediye meclis üyesinden belediye başkanına suç duyurusu
13 Ağustos 2020 17:33		 Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü
13 Ağustos 2020 16:54
İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına suç duyurusu
13 Ağustos 2020 16:35		 Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi
13 Ağustos 2020 15:12
Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
13 Ağustos 2020 14:59		 Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
13 Ağustos 2020 14:30
İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
13 Ağustos 2020 14:03		 Hemşirelik öğrencisi çaldığı kaşelerle sahte reçete düzenlemiş
13 Ağustos 2020 13:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:42 - Erdoğan: Bu partinin kurucusu milletimizin ta kendisi18:33 - Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu18:30 - Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Hatay'da yakalandı18:28 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:20 - Öğretmenlerden 'ateş ölçen, maske veren' robot18:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
18:09 - Bakan Akar: Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız17:57 - Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 yaralı17:51 - Tunç Soyer'den 'aktarma ücreti' açıklaması17:48 - Koronavirüs günlerinde en çok 'görüntülü konuşma' sevildi17:41 - Çalışanlarında virüs tespit edilen zincir mağaza kapatıldı17:35 - RTÜK'ten hakaret ve asılsız iddialara ceza
17:33 - Belediye meclis üyesinden belediye başkanına suç duyurusu17:30 - Hatalı basım 20 lirayı satmak için tüm tekliflere açık17:17 - Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden ceza yiyen aracın cezası durduruldu17:17 - Üniversitelerin açılışı 1 Ekim'den sonra olacak17:15 - Karantinada olması gereken virüslü kişi alışverişte yakalandı
17:12 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Üniversitelerin açılışı 1 Ekim'den sonra olacak
ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cemil bayık 1
eren bülbül 4
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 2
kombucha çayı 1
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 2
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
Atlardan antikor üretimi 1
rusya'nın coronavirüs aşısını onaylaması 1
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
Jose ernesto sosa 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis Alacak
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam