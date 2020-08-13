Eski eşini boğarak öldürüp polise teslim oldu
|13 Ağustos 2020 17:01
|Yazdır
İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi.
Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H, polisi arayıp cinayet ihbarında bulundu ve Boğaziçi Karakoluna teslim oldu.
Genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.
Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.
Gizem Filiz'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
13 Ağustos 2020 18:33
|Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 yaralı
13 Ağustos 2020 17:57
|Belediye meclis üyesinden belediye başkanına suç duyurusu
13 Ağustos 2020 17:33
|Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü
13 Ağustos 2020 16:54
|İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına suç duyurusu
13 Ağustos 2020 16:35
|Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi
13 Ağustos 2020 15:12
|Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
13 Ağustos 2020 14:59
|Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
13 Ağustos 2020 14:30
|İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
13 Ağustos 2020 14:03
|Hemşirelik öğrencisi çaldığı kaşelerle sahte reçete düzenlemiş
13 Ağustos 2020 13:59