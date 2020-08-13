Karantinada olması gereken virüslü kişi alışverişte yakalandı
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı
|13 Ağustos 2020 17:15
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Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükmandıra beldesindeki asayiş kontrolleri sırasında M.T'nin kimliğini sorguladı.
Kontrollerde M.T'nin Kovid-19 tanısı sebebiyle izolasyonda bulunmasının gerektiği tespit edildi.
M.T'ye karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
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