Hatalı basım 20 lirayı satmak için tüm tekliflere açık
|13 Ağustos 2020 17:30
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kadir Danışmaz, hatalı basım 20 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığı düşüncesiyle satışa çıkardı.
Danışmaz, gazetecilere, Orhanlar Mahallesi'nde manav olduğunu ve bir müşterisinden aldığı paraları kontrol ettiğinde hatalı basım 20 liralık banknotu fark ettiğini söyledi.
Paranın sağ üst köşesinde bulunması gereken hologramın bir kısmının olmadığını fark ettiğini aktaran Kadir Danışmaz, paranın sahte olduğunu düşünerek bir bankanın şubesine gittiğini anlattı.
Paranın kontrol cihazına tutulduğunda sahte olmadığını öğrendiğini dile getiren Danışmaz, "Gerçekten de böyle bir durum belki de milyonda bir gelir. Televizyon ve gazetelerde hatalı basılmış paraları görüyorduk ama bana denk geleceği aklımın ucundan bile geçmiyordu. Paranın sahte olduğunu düşündüm, bankaya gittim, baktım ki 'Para gerçek' dediler. Büyük şaşkınlık yaşadım." diye konuştu.
Kadir Danışmaz, parayı saklamayı düşünmediğini, ilgilenenler ve koleksiyonuna katmak isteyenlerin tekliflerine açık olduğunu da dile getirdi.
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