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Çalışanlarında virüs tespit edilen zincir mağaza kapatıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir zincir mağazanın 2 çalışanında korona virüs tespit edilmesinin ardından mağaza geçici olarak kapatıldı
 13 Ağustos 2020 17:41
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Çalışanlarında virüs tespit edilen zincir mağaza kapatıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir zincir mağazanın 2 çalışanında korona virüs tespit edilmesinin ardından mağaza geçici olarak kapatıldı.

Zincir giyim mağazasının Kırıkhan şubesinde çalışan 2 personelde korona virüs tespit edilmesi üzerine geçici olarak kapatıldı. Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mağaza boşaltıldıktan sonra içeride dezenfekte çalışması başlattı. Mağazada çalışan elemanlar ise sağlık kontrolünden geçirildi.
İhlas Haber Ajansı
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