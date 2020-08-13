Tunç Soyer'den 'aktarma ücreti' açıklaması
|13 Ağustos 2020 17:51
|Yazdır
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehir içi toplu ulaşımda 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasını, ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasını planladıklarını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinin dün yapılan meclis toplantısında toplu ulaşımda ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılması, ücretsiz olan 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ücret konması teklif edildi.
Teklife sosyal medyada oluşan tepkinin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, 90 dakikalık aktarma süresini 120 dakikaya uzatacaklarını belirtti.
Soyer, şunları kaydetti:
"Tek biniş ücretinde 10 kuruş indirime giderek 3,56 liradan 3,46 liraya düşürüyoruz. İlk iki aktarmada 50'şer kuruş alınırken, sonraki aktarmalar ücretsiz olacaktır. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı gibi aktarmalar da ücretlendirilmedi. Ayrıca 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında özellikle çalışan kesime yönelik yüzde 50 indirimli Halk Taşıt Uygulaması da aynen devam ediyor. Elektronik ücret toplama sisteminden alınan verilere göre İzmir'de toplu ulaşımdaki tüm binişlerin yalnızca yüzde 37'si 'aktarma' kapsamındadır. Geri kalan yüzde 63 gibi bir grup yeni sistemle daha ucuza ulaşım olanağı bulacaktır."
Pandemi süresince azalan yolcu sayısı ve artan maliyetlerle toplu ulaşımın mevcut şekliyle devamının olanaksız hale geldiğini savunan Soyer, "ÖTV'nin sıfırlanması, genel bütçeden kaynak aktarılması gibi taleplerimiz bugüne kadar yanıtsız kalmıştır. Önümüzdeki tüm bu olumsuz tabloya rağmen artışın oranı yalnızca yüzde 5,6'dır." değerlendirmesinde bulundu.
Teklifin yarın yapılacak meclis toplantısında oylanacağı öğrenildi.
Öte yandan karara sosyal medya üzerinden tepki veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da "İzmir'in toplu ulaşımda diğer şehirler arasında avantajlı olduğu tek konu 90 dakika geçerli ücretsiz kullanım hakkıydı. Onu da İzmirliler'in elinden alıyorsunuz. Tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çalışanlarında virüs tespit edilen zincir mağaza kapatıldı
13 Ağustos 2020 17:41
|Hatalı basım 20 lirayı satmak için tüm tekliflere açık
13 Ağustos 2020 17:30
|Karantinada olması gereken virüslü kişi alışverişte yakalandı
13 Ağustos 2020 17:15
|Diyarbakır'da virüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine yazı asılacak
13 Ağustos 2020 16:27
|Bir ilde daha düğünler 2 saatle sınırlandırıldı
13 Ağustos 2020 16:24
|Vakaların arttığı ilde yaşlıların sokağa çıkma zamanına sınırlama
13 Ağustos 2020 16:20
|Valilik açıkladı: Vakaların arttığı ilçede durum kontrol altında
13 Ağustos 2020 15:50
|Su kaçağı için kazdılar, yeraltı mağarası buldular
13 Ağustos 2020 15:18
|Ankara'da cenaze namazlarıyla ilgili yeni uygulama
13 Ağustos 2020 15:02
|Ankara Büyükşehir sağlıkçılardan nikah ücreti almayacak
13 Ağustos 2020 14:49