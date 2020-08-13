Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 yaralı
|13 Ağustos 2020 17:57
|Yazdır
Eskişehir'de, hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, takla atarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan karı koca hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; olay Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu 3 kilometresinde yaşandı. İddialara göre, Habip Akkaya idaresindeki 03 UC 345 plakalı hafif ticari ile Mustafa Taşsöker idaresindeki 26 GL 552 kamyonet hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken, otomobil ise takla atarak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Belkıs Taşsöker olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Mustafa Taşsöker ve kamyonette bulunan ağır yaralı halde bulunan Habip Akkaya ile eşi Fadime Akkaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Tıp Fakültesinde sevk edilen sürücü Mustafa Taşsöker, burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.
Öte yandan kamyonette ağır yaralı halde çıkarılan ve Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Habip Akkaya ile eşi Fadime Akkaya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Akkaya çiftinin düğün konvoyu ile birlikte Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
13 Ağustos 2020 18:33
|Belediye meclis üyesinden belediye başkanına suç duyurusu
13 Ağustos 2020 17:33
|Eski eşini boğarak öldürüp polise teslim oldu
13 Ağustos 2020 17:01
|Silahını temizlerken kendini vuran polis öldü
13 Ağustos 2020 16:54
|İBB'den Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına suç duyurusu
13 Ağustos 2020 16:35
|Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi
13 Ağustos 2020 15:12
|Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
13 Ağustos 2020 14:59
|Görevden dönen jandarma ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
13 Ağustos 2020 14:30
|İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga
13 Ağustos 2020 14:03
|Hemşirelik öğrencisi çaldığı kaşelerle sahte reçete düzenlemiş
13 Ağustos 2020 13:59